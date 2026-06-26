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időjárás

Vörös riasztást adtak ki, tombol a hőkupola

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Pokoli afrikai forróság fojtogatja Magyarországot: tombol a brutális kánikula, szombaton már a 39 fokot is elérhetjük.
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időjáráshőkupolaHőségriasztás

Rendkívüli, afrikai eredetű légtömegek érték el hazánkat, amelyek valóságos katlanná változtatják a Kárpát-medencét a hétvégére. A HungaroMet előrejelzései szerint a rekordokat döntögető hőség miatt az ország nagy részére magas közép-hőmérséklet miatti figyelmeztetéseket adtak ki. Az elviselhetetlen, tikkasztó szárazságban a meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy az extrém kánikula után brutális fordulat fenyegetheti a hétvége második felét.

tombol a hőkupola
Tombol a hőkupola
Fotó: Unsplash

Péntek: valóságos sütővé válik az ország, tombol a hőségriadó és a hőkupola

Pénteken, június 26-án az ország szinte teljes területén felhőtlen, tűző napsütésre és tikkasztó forróságra kell készülni. Csapadéknak nyoma sem lesz, így a tanyákon és a városi aszfalton is elviselhetetlenné válik a levegő.

A mai nap legfontosabb meteorológiai paraméterei:

  • Gonosz forróság: délutánra a hőmérők higanyszála országszerte 33 és 38 fok közé kúszik fel.
  • Gyenge légmozgás: a szél szinte teljesen megmozdulhatatlan marad, így semmi sem hoz enyhülést a legmelegebb délutáni órákban.
  • Kritikus UV-sugárzás: a déli órákban az ultraibolya sugárzás szintje eléri az extrém, életveszélyes kategóriát, így a közvetlen napon percek alatt súlyos leégést lehet szenvedni.

Szombat: tetőzik a pokoli kánikula, már a 39 fokot kapargatjuk

Szombaton, június 27-én a hőség tovább fokozódik, és eléri a hétvégi csúcsfázisát. A fojtogató hőtömegek miatt a trópusi éjszakát követően szinte azonnal lángra kap a levegő, a nagyobb városokban és a vízpartok mellett a hajnali órákban sem hűl le a levegő 21-25 fok alá.

A szombati előrejelzés drámai részletei:

  • Abszolút csúcsértékek: délutánra még a péntekinél is forróbb lesz az idő, a csúcsértékek elérik a 34 és 39 fokot.
  • Délnyugati szél: napközben megélénkülhet a délnyugati szél, ami azonban nem hűsíteni fog, hanem valóságos hajszárítóként fújja majd a forró levegőt az arcunkba.
  • Vihar előtti csend: bár a nap nagy részében zavartalanul süt majd a nap, a késő esti órákban északnyugat felől már megjelenhetnek az első baljóslatú felhőtömbök.

A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy a déli és délutáni órákban senki se tartózkodjon a tűző napon, fogyasszanak a szokásosnál jóval több folyadékot, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, valamint az idősekre, mert ez a brutális terhelés az egészséges szervezetet is könnyen kétvállra fektetheti!

 

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