Hollywoodi botrányok: leleplezés vagy alaptalan vádak? Mi történt az emberrel, aki megszólalt?

Hosszú idő után a „Valóság ezer darabja” sorozat ezen a héten ismét Hollywood világába vezeti a nézőket.

Hollywoodi színész lesz a műsor középpontjában. Forrás: Origo

Hollywoodba kalauzol a „Valóság ezer darabja”

Az adásban Jeszenszky Zsolt egy különösen ellentmondásos, nehezen átlátható ügyet mutat be, amely gyermekekkel kapcsolatos állításokat is érint, és amelyet a mai napig nem sikerült teljesen tisztázni. Az epizód a történet főszereplőjének sorsát és a körülötte kialakult vitákat, valamint az ügy nyilvános fogadtatását is körüljárja.