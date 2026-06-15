Hollywoodi botrányok: leleplezés vagy alaptalan vádak? Mi történt az emberrel, aki megszólalt?

Az elmúlt két hét geopolitikai mélyelemzései után ezen a héten, hónapok után újra a tengerentúlra kalauzol minket a „Valóság ezer darabja” sorozat. Jeszenszky Zsolt ezúttal Hollywoodba invitálja a nézőket, egy bizarr, zavaros, gyerekekkel kapcsolatos, sohasem tisztázott ügyet, és annak főszereplőjét mutatja be.
Hosszú idő után a „Valóság ezer darabja” sorozat ezen a héten ismét Hollywood világába vezeti a nézőket.
Hollywoodba kalauzol a „Valóság ezer darabja”
Az adásban Jeszenszky Zsolt egy különösen ellentmondásos, nehezen átlátható ügyet mutat be, amely gyermekekkel kapcsolatos állításokat is érint, és amelyet a mai napig nem sikerült teljesen tisztázni. Az epizód a történet főszereplőjének sorsát és a körülötte kialakult vitákat, valamint az ügy nyilvános fogadtatását is körüljárja.
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