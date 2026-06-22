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tragédia

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy férfi a Holt-Tiszába fulladt

5 órája
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A 47 éves férfit már nem lehetett megmenteni. Az áldozat két ismerősével akart átkelni a Holt-Tiszán.
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tragédiaáldozatHolt-Tisza

Belefulladt a Holt-Tiszába egy 47 éves férfi Cibakházán szombaton. Az áldozat két ismerősével kelt át a túlpartra, de visszafelé már nem ért partot. A rendőrség közigazgatási eljárást indított az ügyben.

ritka rák, gyász, gyertya
A Holt-Tiszába fulladt egy 47 éves férfi
Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Nagy erőkkel keresték a Holt-Tiszában a férfit

Bár Cibakházán tilos a vízben tartózkodni, a helyiek szerint a hőség miatt legalább 15-en a vízbe merészkedtek. Az áldozat két másik ismerősével átúszott a túlpartra, azonban sosem ért vissza. A férfit keresni kezdték társai és a segélyhívót is riasztották.

 Az RTL információi szerint a helyszínen volt egy térfigyelő kamera, amely rögzítette a történteket, így a hatóságok tudták, hol van szükség mentésre, ám a búvároknak fel kellett függeszteniük a keresést egy vihar miatt. Sajnos, amikor újból merülni tudtak, már késő volt. A tragédia körülményeit még vizsgálják.

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Megfulladt egy kisfiú az iskolában, egy ostoba TikTok-kihívásra gyanakodnak. A tragédia az Amerikai Egyesült Államokban történt, többen azt gyanítják, hogy az áldozat egy veszélyes kihívásban vett részt, ami miatt erősen oxigénhiányos állapotba került, nem sokkal később pedig elhunyt.


 

 

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