Véget ért a kutatás: a Bucka-tóból hozták felszínre az ötéves kisfiú holttestét

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO közlése szerint éjszaka a Bucka-tóban megtalálták és a felszínre hozták egy Szigetszentmiklóson eltűnt 5 éves gyermek holttestét.
A mentőszolgálat tájékoztatása alapján a keresés a késő délutáni órákban indult, miután a Pest vármegyei rendőrség segítséget kért egy eltűnt, autista kisfiú felkutatásához.
A HUNGO beszámolója szerint a keresés kezdetben lakott területen zajlott, azonban gyorsan kiterjedt a környező utcákra és zöldterületekre is. A műveletben több szervezet is részt vett, köztük civil önkéntesek, polgárőrök, önkéntes tűzoltók, valamint különböző kutató-mentő egységek.
A mentőszolgálat együttműködött a Mantrailing Akadémia Alapítvánnyal is, amely személykövető kutyákkal segítette az eltűnt gyermek felkutatását. Emellett búvárok és drónos egységek is bekapcsolódtak a keresésbe.
A keresés során az utolsó ismert tartózkodási helytől számított mintegy másfél kilométeres körzetet vizsgálták át. A figyelem később a közeli Bucka-tóra irányult, miután egy másik kutató-mentő csapat gyermekméretű papucsokat talált a víz felszínén.
A vízterület átvizsgálását szonártechnikával végezték el, amelynek során végül megtalálták a gyermek holttestét.
A holttestet búvárok hozták felszínre
A testet a kutató-mentő szolgálat búvára emelte ki a vízből, majd átadták a hatóságoknak.
„Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni a gyászoló családnak és a hozzátartozóknak” – írta a HUNGO.
A hatóságok az eset körülményeit tovább vizsgálják.
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