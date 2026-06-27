Véget ért a kutatás: a Bucka-tóból hozták felszínre az ötéves kisfiú holttestét

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO közlése szerint éjszaka a Bucka-tóban megtalálták és a felszínre hozták egy Szigetszentmiklóson eltűnt 5 éves gyermek holttestét.

Holttestet találtak a Bucka-tóban, egy ötéves kisfiú vesztette életét

Fotó: Facebook/HUNGO

A mentőszolgálat tájékoztatása alapján a keresés a késő délutáni órákban indult, miután a Pest vármegyei rendőrség segítséget kért egy eltűnt, autista kisfiú felkutatásához.

A HUNGO beszámolója szerint a keresés kezdetben lakott területen zajlott, azonban gyorsan kiterjedt a környező utcákra és zöldterületekre is. A műveletben több szervezet is részt vett, köztük civil önkéntesek, polgárőrök, önkéntes tűzoltók, valamint különböző kutató-mentő egységek.

A mentőszolgálat együttműködött a Mantrailing Akadémia Alapítvánnyal is, amely személykövető kutyákkal segítette az eltűnt gyermek felkutatását. Emellett búvárok és drónos egységek is bekapcsolódtak a keresésbe.

A keresés során az utolsó ismert tartózkodási helytől számított mintegy másfél kilométeres körzetet vizsgálták át. A figyelem később a közeli Bucka-tóra irányult, miután egy másik kutató-mentő csapat gyermekméretű papucsokat talált a víz felszínén.

A vízterület átvizsgálását szonártechnikával végezték el, amelynek során végül megtalálták a gyermek holttestét.

A holttestet búvárok hozták felszínre

A testet a kutató-mentő szolgálat búvára emelte ki a vízből, majd átadták a hatóságoknak.

„Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni a gyászoló családnak és a hozzátartozóknak” – írta a HUNGO.

A hatóságok az eset körülményeit tovább vizsgálják.

Holttestet találtak egy szállodai szobában

Egy kolozsvári hotelben találtak rá egy 45 éves, külföldi nő holttestére június közepén. Az elhunytat a hotel menedzsere találta meg, majd rögtön értesítette a hatóságokat.

Holttestet találtak a Balatonban

Holttestet találtak a Balatonban Balatonszepezd és Révfülöp között. Habár egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a halálesetet, úgy vélik, a férfi önként vethetett véget az életének, miután fejbe lőtte magát.