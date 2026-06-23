Egy nő holttestét találták meg Tatán, az Öreg-tóban

A rendőrség megerősítette, hogy holttestet találtak Tatán az Öreg-tóban – írja a KEMMA.

Holttestet találtak a tatai Öreg-tóban (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Tóth Anikó, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy emberi maradványokat találtak a tatai Öreg-tóban.

Annyit már tudni, hogy az elhunyt nő volt, a körülményeket még vizsgálják.

Holttestet találtak egy szállodai szobában

Egy kolozsvári hotelben találtak rá egy 45 éves, külföldi nő holttestére június közepén. Az elhunytat a hotel menedzsere találta meg, majd rögtön értesítette a hatóságokat.

Nyers emberi szívet is ehetett a kannibál kórházi dolgozó

Sokkoló részletek derültek ki arról a harmincéves budapesti férfiról, akinek II. kerületi lakásán horrorisztikus gyűjteményre bukkantak a nyomozók június 17-én. A rendőrségi eljárás adatai szerint az egészségügyben dolgozó beteghordozó nemcsak halmozta otthonában az emberi maradványokat, hanem saját bevallása szerint fogyasztott is belőlük.