Túlélés a hőkupola alatt 38 fokban – galéria

Vasárnap is folytatódik a hőség, amely jelenleg hazánk mellett Európa számos országát érinti. A mai napra túlnyomóan napos időt ígértek, és csak a nap második felében képződhetnek helyenként gomolyfelhők.
Az extrém meleg mind a természet, mind az állatvilág, mind pedig az emberi szervezet számára nagyon megterhelő lehet, így a legtöbben a strandok, vízpartok környékén igyekeznek átvészelni a tomboló kánikulát. Mindeközben nem lehet eléggé hangsúlyozni a bőséges folyadékbevitel fontosságát, a szellős ruházat viselését, illetve azt, hogy 11.00 és 15.00 óra között kerülni kell a napozást.
Az időjárás-előrejelzés továbbra is extrém hőségre figyelmeztet
A Köpönyeg előrejelzése szerint a hőhullám hétfőn tetőzik, a sok napsütés mellett rendkívül meleg idő valószínű. A hajnali hőmérséklet 23 °C, a délutáni csúcsérték elérheti a 41 °C-ot. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, csapadék továbbra sem valószínű, így a hőség jelentős terhelést jelenthet a szervezet számára.