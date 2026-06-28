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strand

Túlélés a hőkupola alatt 38 fokban – galéria

45 perce
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Tombol a meleg hazánkban, és szerte Európában is. Az extrém hőség az előrejelzések szerint még tovább fokozódik, amit jelenleg a strandok közelében lehet leginkább átvészelni.
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strandkánikulameleghőség

Vasárnap is folytatódik a hőség, amely jelenleg hazánk mellett Európa számos országát érinti. A mai napra túlnyomóan napos időt ígértek, és csak a nap második felében képződhetnek helyenként gomolyfelhők. 

2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Zalaegerszeg
Túlélés a hőkupola alatt 38 fokban: a vízpartok és strandok nyújthatnak némi megkönnyebbülést / Fotó: Mediaworks

Az extrém meleg mind a természet, mind az állatvilág, mind pedig az emberi szervezet számára nagyon megterhelő lehet, így a legtöbben a strandok, vízpartok környékén igyekeznek átvészelni a tomboló kánikulát. Mindeközben nem lehet eléggé hangsúlyozni a bőséges folyadékbevitel fontosságát, a szellős ruházat viselését, illetve azt, hogy 11.00 és 15.00 óra között kerülni kell a napozást.

2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Gyula
2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Zalaegerszeg
2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Zalaegerszeg
2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Kaposvár
2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Kaposvár
2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Kaposvár
2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Kaposvár
2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Gyula
2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Gyula
2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Gyula
2026.06.28. kánikula, hőség, hőségriadó, nyár, meleg, forróság, Gyula
Galéria: Túlélés a hőkupola alatt 38 fokban
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A gyulai strand lépni is alig lehet

Az időjárás-előrejelzés továbbra is extrém hőségre figyelmeztet

A Köpönyeg előrejelzése szerint a hőhullám hétfőn tetőzik, a sok napsütés mellett rendkívül meleg idő valószínű. A hajnali hőmérséklet 23 °C, a délutáni csúcsérték elérheti a 41 °C-ot. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, csapadék továbbra sem valószínű, így a hőség jelentős terhelést jelenthet a szervezet számára.

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