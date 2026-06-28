Túlélés a hőkupola alatt 38 fokban – galéria

Vasárnap is folytatódik a hőség, amely jelenleg hazánk mellett Európa számos országát érinti. A mai napra túlnyomóan napos időt ígértek, és csak a nap második felében képződhetnek helyenként gomolyfelhők.

Túlélés a hőkupola alatt 38 fokban: a vízpartok és strandok nyújthatnak némi megkönnyebbülést / Fotó: Mediaworks

Az extrém meleg mind a természet, mind az állatvilág, mind pedig az emberi szervezet számára nagyon megterhelő lehet, így a legtöbben a strandok, vízpartok környékén igyekeznek átvészelni a tomboló kánikulát. Mindeközben nem lehet eléggé hangsúlyozni a bőséges folyadékbevitel fontosságát, a szellős ruházat viselését, illetve azt, hogy 11.00 és 15.00 óra között kerülni kell a napozást.