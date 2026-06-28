Három ember merült el a Dunában, fontos dologra figyelmeztet a rendőrség

Figyelmeztetést tett közzé a BRFK a közösségi oldalán a rendkívüli hőség miatt, miután egyetlen délután alatt három ember merült el a Dunában. Az egyik férfi életét vesztette, két embert pedig továbbra is keresnek a vízirendőrök.
A hatóságok szerint a hőségben sokan keresnek enyhülést a vízpartokon, azonban a nem kijelölt fürdőhelyek és az ismeretlen folyószakaszok életveszélyesek lehetnek.
A BRFK szombati tájékoztatása szerint az Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtalálták, azonban az életét már nem lehetett megmenteni.
Jelenleg is keresik azt a férfit, aki a XI. kerületi Kopaszi-gátnál tűnt el a Dunában, valamint egy 26 éves férfit is, aki Bajánál merült el.
A rendőrség kiemelte, hogy az esetek között volt olyan ember, aki úszni indult, más csak besétált a vízbe, míg valaki egy labdáért ment a Dunába.
„Egy közös bennük: egyikük sem gondolta, hogy nem jut vissza a partra”
– figyelmeztetett a BRFK.
A hőség miatt különösen veszélyesek a folyóvizek
A rendőrség szerint a rendkívüli hőség idején sokan alábecsülik a folyóvizek veszélyeit.
A Duna és más folyók különösen kockázatosak lehetnek, mert az erős sodrás pillanatok alatt elsodorhat bárkit, a meder hirtelen mélyülhet, örvények és víz alatti akadályok nehezíthetik a kijutást, és a hideg víz izomgörcsöt vagy légzési problémát okozhat.
A hatóságok hangsúlyozták, hogy még a jó úszók is nagyon gyorsan bajba kerülhetnek.
A BRFK arra kér mindenkit, hogy a hőség idején csak kijelölt fürdőhelyen menjenek vízbe, és alkoholfogyasztás után semmiképp se fürödjenek folyóvízben.
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