Itt a kánikula, ezekkel a módszerekkel védekezhet a hőség ellen

Visszatért a kánikula, a tartós meleg nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, ezért a hőség elleni védekezés ilyenkor különösen fontos. A kiszáradás, a napszúrás, a hőkimerülés és a hőguta megfelelő óvintézkedésekkel sok esetben megelőzhető.

Kánikula jön a következő napokban Fotó: Unsplash

Miért veszélyes a tartós hőség, és kiket terhel meg leginkább;

Hogyan működik a hőség elleni védekezés a mindennapokban;

Milyen tünetei lehetnek a kiszáradásnak, a napszúrásnak, a hőkimerülésnek és a hőgutának;

Mit tehetünk hőség ellen, hogy biztonságosabban vészeljük át a legforróbb napokat.

A hőség az egészséges szervezetet is megterheli

A valódi hőhullám a hétvégére érkezett meg, több helyen 36–38 fok körüli forróság is kialakulhat – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből. A kánikula nemcsak a betegekre veszélyes. A tartós hőség az egészséges emberek szervezetét is próbára teszi, mert a test hőszabályozása ilyenkor nagyobb terhelés alatt működik.

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Különösen veszélyeztetettek a csecsemők, a kisgyermekek, a 65 év felettiek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint azok, akik szabadban dolgoznak vagy sokat tartózkodnak napon. A hőség fokozhatja a kiszáradás, a napszúrás, a hőkimerülés és a hőguta kockázatát.

A hőkimerülés és a hőguta jeleit komolyan kell venni

Hőkimerülés esetén gyakori az erős izzadás, a gyengeség, a szédülés, az émelygés, a fejfájás és az ájulásközeli állapot. Ilyenkor az érintettet árnyékba vagy hűvös helyre kell vinni, pihentetni kell, és gondoskodni kell a folyadékpótlásról.

A hőguta már életveszélyes állapot. Erre utalhat a 40 fok fölé emelkedő testhőmérséklet, a forró, száraz bőr, a zavartság, a görcs vagy az eszméletvesztés. Ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, és meg kell kezdeni a beteg hűtését.

Így lehet védekezni a hőség ellen

A legfontosabb szabály a rendszeres folyadékpótlás. Kánikula idején akkor is inni kell, amikor még nincs szomjúságérzet, különösen időseknél. Az alkohol kerülendő, helyette víz, hűsítő italok, lédús gyümölcsök segíthetnek.

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A hőség elleni védekezés kánikula idején ott kezdődik, hogy nem hagyja túlmelegedni a szervezetét: tartson gyakran pihenőt, hűtse a tarkóját és a csuklóját hideg vízzel, a szabadtéri ügyintézést vagy munkát pedig lehetőleg ne a déli órákra időzítse.

A legforróbb órákban, 11 és 15 óra között érdemes kerülni a tűző napot. Laza, világos ruházat, kalap, sapka, napernyő és legalább 30–50 faktoros fényvédő használata ajánlott.

Zárt autóban senkit, különösen gyermeket vagy állatot, néhány percre sem szabad hagyni. A lakást reggel és este érdemes szellőztetni, nappal pedig árnyékolással, ventilátorral vagy klímával lehet mérsékelni a meleget.