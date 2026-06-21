Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
hőség

Itt a kánikula, ezekkel a módszerekkel védekezhet a hőség ellen

6 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az időjárás előrejelzés szerint hétvégén is fokozatosan erősödik a felmelegedés, több helyen 32–37 fokos maximumokra lehet számítani. A kánikula idején a szervezet gyorsabban túlmelegedhet, ezért érdemes időben felkészülni a hőségre. Mutatjuk, mire kell figyelni, és mit lehet tenni hőség ellen a legforróbb napokon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hőséghőgutakánikulavédekezés

Visszatért a kánikula, a tartós meleg nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, ezért a hőség elleni védekezés ilyenkor különösen fontos. A kiszáradás, a napszúrás, a hőkimerülés és a hőguta megfelelő óvintézkedésekkel sok esetben megelőzhető.

hőség
Kánikula jön a következő napokban Fotó: Unsplash
  • Miért veszélyes a tartós hőség, és kiket terhel meg leginkább;
  • Hogyan működik a hőség elleni védekezés a mindennapokban;
  • Milyen tünetei lehetnek a kiszáradásnak, a napszúrásnak, a hőkimerülésnek és a hőgutának;
  • Mit tehetünk hőség ellen, hogy biztonságosabban vészeljük át a legforróbb napokat.

A hőség az egészséges szervezetet is megterheli

 A valódi hőhullám a hétvégére érkezett meg, több helyen 36–38 fok körüli forróság is kialakulhat – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből. A kánikula nemcsak a betegekre veszélyes. A tartós hőség az egészséges emberek szervezetét is próbára teszi, mert a test hőszabályozása ilyenkor nagyobb terhelés alatt működik.

hőség
Fotó: Pexels

Különösen veszélyeztetettek a csecsemők, a kisgyermekek, a 65 év felettiek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint azok, akik szabadban dolgoznak vagy sokat tartózkodnak napon. A hőség fokozhatja a kiszáradás, a napszúrás, a hőkimerülés és a hőguta kockázatát.

A hőkimerülés és a hőguta jeleit komolyan kell venni

Hőkimerülés esetén gyakori az erős izzadás, a gyengeség, a szédülés, az émelygés, a fejfájás és az ájulásközeli állapot. Ilyenkor az érintettet árnyékba vagy hűvös helyre kell vinni, pihentetni kell, és gondoskodni kell a folyadékpótlásról.

A hőguta már életveszélyes állapot. Erre utalhat a 40 fok fölé emelkedő testhőmérséklet, a forró, száraz bőr, a zavartság, a görcs vagy az eszméletvesztés. Ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, és meg kell kezdeni a beteg hűtését.

Így lehet védekezni a hőség ellen

A legfontosabb szabály a rendszeres folyadékpótlás. Kánikula idején akkor is inni kell, amikor még nincs szomjúságérzet, különösen időseknél. Az alkohol kerülendő, helyette víz, hűsítő italok, lédús gyümölcsök segíthetnek.

Fotó: Pixabay

A hőség elleni védekezés kánikula idején ott kezdődik, hogy nem hagyja túlmelegedni a szervezetét: tartson gyakran pihenőt, hűtse a tarkóját és a csuklóját hideg vízzel, a szabadtéri ügyintézést vagy munkát pedig lehetőleg ne a déli órákra időzítse.

A legforróbb órákban, 11 és 15 óra között érdemes kerülni a tűző napot. Laza, világos ruházat, kalap, sapka, napernyő és legalább 30–50 faktoros fényvédő használata ajánlott.

Zárt autóban senkit, különösen gyermeket vagy állatot, néhány percre sem szabad hagyni. A lakást reggel és este érdemes szellőztetni, nappal pedig árnyékolással, ventilátorral vagy klímával lehet mérsékelni a meleget.

Fotó: Unsplash

Szokatlan, de hatékony tippek hőség ellen – gyapjú, rizs és hagyma is segíthet

Amikor újra 30 fok fölé kúszik a hőmérő, minden ötlet jól jöhet, hogy elviselhetőbbé tegyük a meleget. A hőség ellen azonban nemcsak a légkondi jelent megoldást – van, ahol a gyapjú, a rizs és a hagyma válik be.

A japán titok: Négy egyszerű módszer, ami tényleg segíthet kánikula ellen

Japánban a nyári hónapokban gyakran 35 Celsius-fok fölé kúszik a hőmérséklet, a magas páratartalom pedig még nehezebbé teszi a hőség elviselését. Sokan mégsem kizárólag légkondicionálóval próbálják átvészelni a forró napokat, hanem egyszerű, régóta bevált módszerekkel védekeznek a kánikula ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!