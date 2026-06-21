Itt a kánikula, ezekkel a módszerekkel védekezhet a hőség ellen

Visszatért a kánikula, a tartós meleg nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, ezért a hőség elleni védekezés ilyenkor különösen fontos. A kiszáradás, a napszúrás, a hőkimerülés és a hőguta megfelelő óvintézkedésekkel sok esetben megelőzhető.
- Miért veszélyes a tartós hőség, és kiket terhel meg leginkább;
- Hogyan működik a hőség elleni védekezés a mindennapokban;
- Milyen tünetei lehetnek a kiszáradásnak, a napszúrásnak, a hőkimerülésnek és a hőgutának;
- Mit tehetünk hőség ellen, hogy biztonságosabban vészeljük át a legforróbb napokat.
A hőség az egészséges szervezetet is megterheli
A valódi hőhullám a hétvégére érkezett meg, több helyen 36–38 fok körüli forróság is kialakulhat – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből. A kánikula nemcsak a betegekre veszélyes. A tartós hőség az egészséges emberek szervezetét is próbára teszi, mert a test hőszabályozása ilyenkor nagyobb terhelés alatt működik.
Különösen veszélyeztetettek a csecsemők, a kisgyermekek, a 65 év felettiek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint azok, akik szabadban dolgoznak vagy sokat tartózkodnak napon. A hőség fokozhatja a kiszáradás, a napszúrás, a hőkimerülés és a hőguta kockázatát.
A hőkimerülés és a hőguta jeleit komolyan kell venni
Hőkimerülés esetén gyakori az erős izzadás, a gyengeség, a szédülés, az émelygés, a fejfájás és az ájulásközeli állapot. Ilyenkor az érintettet árnyékba vagy hűvös helyre kell vinni, pihentetni kell, és gondoskodni kell a folyadékpótlásról.
A hőguta már életveszélyes állapot. Erre utalhat a 40 fok fölé emelkedő testhőmérséklet, a forró, száraz bőr, a zavartság, a görcs vagy az eszméletvesztés. Ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, és meg kell kezdeni a beteg hűtését.
Így lehet védekezni a hőség ellen
A legfontosabb szabály a rendszeres folyadékpótlás. Kánikula idején akkor is inni kell, amikor még nincs szomjúságérzet, különösen időseknél. Az alkohol kerülendő, helyette víz, hűsítő italok, lédús gyümölcsök segíthetnek.
A hőség elleni védekezés kánikula idején ott kezdődik, hogy nem hagyja túlmelegedni a szervezetét: tartson gyakran pihenőt, hűtse a tarkóját és a csuklóját hideg vízzel, a szabadtéri ügyintézést vagy munkát pedig lehetőleg ne a déli órákra időzítse.
A legforróbb órákban, 11 és 15 óra között érdemes kerülni a tűző napot. Laza, világos ruházat, kalap, sapka, napernyő és legalább 30–50 faktoros fényvédő használata ajánlott.
Zárt autóban senkit, különösen gyermeket vagy állatot, néhány percre sem szabad hagyni. A lakást reggel és este érdemes szellőztetni, nappal pedig árnyékolással, ventilátorral vagy klímával lehet mérsékelni a meleget.
Szokatlan, de hatékony tippek hőség ellen – gyapjú, rizs és hagyma is segíthet
Amikor újra 30 fok fölé kúszik a hőmérő, minden ötlet jól jöhet, hogy elviselhetőbbé tegyük a meleget. A hőség ellen azonban nemcsak a légkondi jelent megoldást – van, ahol a gyapjú, a rizs és a hagyma válik be.
A japán titok: Négy egyszerű módszer, ami tényleg segíthet kánikula ellen
Japánban a nyári hónapokban gyakran 35 Celsius-fok fölé kúszik a hőmérséklet, a magas páratartalom pedig még nehezebbé teszi a hőség elviselését. Sokan mégsem kizárólag légkondicionálóval próbálják átvészelni a forró napokat, hanem egyszerű, régóta bevált módszerekkel védekeznek a kánikula ellen.