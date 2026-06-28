Megkongatták a vészharangot, a hőség mellett erre is fel kell készülni

A továbbiakban sem kímél minket az időjárás. A meteorológiai szolgálat a hőség mellett nagyon erős UV-B-sugárzásra is figyelmeztetett.
A perzselő hőség mellett újabb veszélyre kell felkészülnünk. Hétfőn ugyanis figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UV-B-sugárzás várható országszerte - közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap az MTI-vel.
A hőség mellett hétfőn nagyon erős UV-B-sugárzás is várható
Azt kérték, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen.
Napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt - tették hozzá.
A várható UV-B-értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b weboldalon - áll a közleményben.
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