Megkongatták a vészharangot, a hőség mellett erre is fel kell készülni

A perzselő hőség mellett újabb veszélyre kell felkészülnünk. Hétfőn ugyanis figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UV-B-sugárzás várható országszerte - közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap az MTI-vel.

Hétfőn a hőség mellett nagyon erős UV-B-sugárzás is várható / Fotó: Hatlaczki Balázs

A hőség mellett hétfőn nagyon erős UV-B-sugárzás is várható

Azt kérték, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen.

Napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt - tették hozzá.

A várható UV-B-értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b weboldalon - áll a közleményben.