Egyre aggasztóbb a helyzet a hőség miatt egy vármegyében

Tombol a nyár hazánkban: az előrejelzések a napokra már 40 fokot is ígértek, mialatt az országos tisztifőorvos a HungaroMet időjárási előrejelzései alapján június 27-től 30-ig harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ez a pokoli meleg nemcsak a mi szervezetünkre, de a természetre is komoly hatással van, az aszály következménye pedig az idei nyár egyik legmeghatározóbb kihívása Fejér megyében. Mindamellett, hogy a Velencei-tó szintje történelmi mélységbe csökkent, a szárazság a termés és a mezőgazdasági munkálatok szempontjából is komoly kihívást jelent - írja a Feol.

A tomboló hőség a természetre és a mezőgazdaságra is súlyos hatással van / Fotó: GRICHKA BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas

Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízállása

A Velencei-tó vízszintje június végére olyannyira alacsonyra, 54–55 centiméterre csökkent, hogy emiatt határozatlan időre leállították a sétahajózást, mivel a hajózási társaság szerint ilyen vízállás mellett már nem garantálható a biztonságos közlekedés. Az augusztusra tervezett FISU Egyetemi Kajak-Kenu Világbajnokságot eredetileg a Velencei-tónál, Sukorón rendezték volna meg, azonban, az alacsony vízállás miatt a nemzetközi verseny a szegedi Maty-éri Olimpiai Központba kerül, ahol a biztonságos lebonyolításhoz adottak a feltételek.

Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízállása / Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Mindeközben Fejér megyében már javában tart az aratás, azonban, a nyári hőség és a kiszáradt növényzet a termésre, és a munkavégzésre egyaránt fokozott kockázatot jelent. Az aratási szezonban minden évben megnő a mezőgazdasági tüzek száma, egy kisebb szikra vagy meghibásodott munkagép is percek alatt nagy területet boríthat lángba.

Ennek veszélyét jól mutatja a Hantos külterületén történt tűzeset, ahol közel húsz hektáron égett a lábon álló gabona és az aljnövényzet.

A szakemberek ezért arra kérik a gazdálkodókat, a betakarítás során kiemelten ügyeljenek a gépek műszaki állapotára és a tűzvédelmi előírások betartására.

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