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hőség

Egyre aggasztóbb a helyzet a hőség miatt egy vármegyében

45 perce
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A magyarországi előrejelzések a napokra akár 40 fokot is mutatnak. A hőség mellett az esőhiány is súlyos következményekkel jár, amelyet jól mutat a Velencei-tó kritikusan alacsony vízállása Fejér megyében, valamint a megkezdődött aratás kihívásai is.
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hőségaszályVelencei-tószárazság

Tombol a nyár hazánkban: az előrejelzések a napokra már 40 fokot is ígértek, mialatt az országos tisztifőorvos a HungaroMet időjárási előrejelzései alapján június 27-től 30-ig harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ez a pokoli meleg nemcsak a mi szervezetünkre, de a természetre is komoly hatással van, az aszály következménye pedig az idei nyár egyik legmeghatározóbb kihívása Fejér megyében. Mindamellett, hogy a Velencei-tó szintje történelmi mélységbe csökkent, a szárazság a termés és a  mezőgazdasági munkálatok szempontjából is komoly kihívást jelent - írja a Feol.

A tartós és magas hőség még a génjeink működésére is hatással lehet
A tomboló hőség a természetre és a mezőgazdaságra is súlyos hatással van / Fotó: GRICHKA BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas

Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízállása

A Velencei-tó vízszintje június végére olyannyira alacsonyra, 54–55 centiméterre csökkent, hogy emiatt határozatlan időre leállították a sétahajózást, mivel a hajózási társaság szerint ilyen vízállás mellett már nem garantálható a biztonságos közlekedés. Az augusztusra tervezett FISU Egyetemi Kajak-Kenu Világbajnokságot eredetileg a Velencei-tónál, Sukorón rendezték volna meg, azonban, az alacsony vízállás miatt a nemzetközi verseny a szegedi Maty-éri Olimpiai Központba kerül, ahol a biztonságos lebonyolításhoz adottak a feltételek.

20260622 Velence, Gárdony, aszályhelyzet, tó, kikötő, Szúnyogsziget, strand. Fotós: Fehér Gábor FG Fejér Megyei Hírlap
Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízállása / Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Mindeközben Fejér megyében már javában tart az aratás, azonban, a nyári hőség és a kiszáradt növényzet a termésre, és a munkavégzésre egyaránt fokozott kockázatot jelent. Az aratási szezonban minden évben megnő a mezőgazdasági tüzek száma, egy kisebb szikra vagy meghibásodott munkagép is percek alatt nagy területet boríthat lángba. 

Ennek veszélyét jól mutatja a Hantos külterületén történt tűzeset, ahol közel húsz hektáron égett a lábon álló gabona és az aljnövényzet. 

A szakemberek ezért arra kérik a gazdálkodókat, a betakarítás során kiemelten ügyeljenek a gépek műszaki állapotára és a tűzvédelmi előírások betartására. 

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Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
Hőség, kánikula, Budapest, nyár, időjárás, illusztráció
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A tavalyi évben országos és fővárosi melegrekordok is megdőltek. 2025 augusztusában Budapest Újpest állomáson 38,7 fokkal tetőzött a hőmérséklet, amely új fővárosi napi hőségrekordot jelentett, miután közel egy fokkal haladta meg az eddigi, 1948-ban mért 37,9 fokos rekordot.

 

 

 

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