Rekordokat döntöget a hőség Magyarországon

Továbbra is afrikai hőség tombol az ország egészében. Az előrejelzések mára a hőhullám betetőzését ígérték: a délutáni csúcsérték elérheti a 41 °C-ot is. Mindeközben, a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán arra hívták fel a figyelmet, vasárnap a délnyugati és az északkeleti országrész kivételével teljesültek a magas középhőmérsékletre vonatkozó legmagasabb fokozatú, piros figyelmeztetés kritériumai: ezen belül is nagy területen haladta meg a hőmérséklet napi középértéke a 30 fokot.

Rekordokat dönt a hőség hazánkban / Fotó: Markovics Gábor

Rekordokat dönt a hőség hazánkban

Szemléltetésképp megjegyezték: amennyiben a maximum-hőmérséklet 30 fokot elérő, meghaladó, már akkor hőségnapról beszélünk.

A hőmérséklet éjszaka is csak kevés helyen csökkent 20 fok alá. Valószínű, hogy a legmagasabb minimum-hőmérséklet mai napra vonatkozó rekordjai is megdőltek - azonban az adatok hitelesítésére egyelőre várni kell

- tették hozzá.

Milyen időjárás várható a napokban?

A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden a délelőtti órákban még sok napsütésre és rendkívül meleg időre számíthatunk, majd délutántól egyre több gomolyfelhő képződik, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali minimum 24 °C, a délutáni maximum 40 °C körül alakul. A szél eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz, zivatarok környezetében azonban átmenetileg viharossá fokozódhat, és helyenként hevesebb csapadék is előfordulhat. Szerdán változóan felhős idő valószínű, többfelé záporokkal, zivatarokkal, amelyek átmenetileg intenzív csapadékot és erős széllökéseket is hozhatnak. A hajnali minimum 20 °C, a délutáni csúcshőmérséklet 34 °C körül alakul, így a korábbi napokhoz képest több fokkal mérséklődik a hőség. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, ami felfrissülést hoz.