Extrém hőség csap le Magyarországra: fontos üzenetet küldött Hegedűs Zsolt

A hétvégén több nagy szabadtéri rendezvényt is tartanak Magyarországon, miközben az országot extrém hőség sújtja. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire, és arra kérte az embereket, hogy felelősen döntsenek a szabadtéri programokon való részvételről.

Hőség miatt figyelmeztet az egészségügyi miniszter: ezt kérik a tömegrendezvényekre készülőktől (A kép illusztráció.)

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

„A hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat” – írta Hegedűs Zsolt.

Kiemelte, hogy az idősek, a várandós nők, a kisgyermekek, a krónikus betegek, valamint a szív- és érrendszeri problémákkal élők fokozott veszélynek vannak kitéve a nagy melegben.

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy akik mégis elindulnak egy eseményre, készüljenek fel tudatosan. Fontos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, az alkoholfogyasztás kerülése, valamint a világos, szellős ruházat viselése. Emellett javasolta a sapka vagy kalap használatát, a fényvédő alkalmazását és az árnyékos helyek keresését is.

„Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulásközeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet, és kérjen segítséget”

– hangsúlyozta.

A miniszter arra kérte az embereket, hogy figyeljenek egymásra a rendezvényeken. Ha valakin rosszullét jelei láthatók, azonnal értesítsék a szervezőket, az egészségügyi személyzetet vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót.

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