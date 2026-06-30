Még durvább hőség jöhet a hidegfront után, erre jobb, ha felkészül

Bár a következő napokban egy hidegfront hozhat átmeneti enyhülést, az előrejelzések szerint ezt követően ismét erős, sőt helyenként még intenzívebb hőség érkezhet Magyarországra, amely akár 35–40 fok közeli csúcsértékeket is eredményezhet – írja a met.hu.
A meteorológiai előrejelzések szerint a hét elején még tart a kánikula, majd egy hidegfront vonul át az ország felett, amely záporokat, zivatarokat és átmeneti hőmérséklet-csökkenést hoz. A lehűlés azonban nem tart sokáig.
Rövid enyhülés jön, majd visszatér a hőség
A szakmai előrejelzések szerint a tartós magasnyomású légköri helyzet ismét kedvezhet a felmelegedésnek, így a nappali csúcsértékek újra elérhetik, sőt helyenként meg is haladhatják a 35 fokot – írja a severe-weather.eu.
A jelenlegi modellek alapján nem kizárt, hogy a legmelegebb napokon a hőmérséklet 38–40 fok közelébe emelkedik, különösen az Alföldön és a városi hősziget-hatás által érintett térségekben.
A BBC azt írja, hogy nem csak júliusban, hanem augusztusban is tartós hőhullámok alakulhatnak ki.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen mértékű hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek számára.
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