Még durvább hőség jöhet a hidegfront után, erre jobb, ha felkészül

Bár a következő napokban egy hidegfront hozhat átmeneti enyhülést, az előrejelzések szerint ezt követően ismét erős, sőt helyenként még intenzívebb hőség érkezhet Magyarországra, amely akár 35–40 fok közeli csúcsértékeket is eredményezhet – írja a met.hu.

Hőség érkezik a hidegfront után, még melegebb lehet, mint eddig (A kép illusztráció.)

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A meteorológiai előrejelzések szerint a hét elején még tart a kánikula, majd egy hidegfront vonul át az ország felett, amely záporokat, zivatarokat és átmeneti hőmérséklet-csökkenést hoz. A lehűlés azonban nem tart sokáig.

Rövid enyhülés jön, majd visszatér a hőség

A szakmai előrejelzések szerint a tartós magasnyomású légköri helyzet ismét kedvezhet a felmelegedésnek, így a nappali csúcsértékek újra elérhetik, sőt helyenként meg is haladhatják a 35 fokot – írja a severe-weather.eu.

A jelenlegi modellek alapján nem kizárt, hogy a legmelegebb napokon a hőmérséklet 38–40 fok közelébe emelkedik, különösen az Alföldön és a városi hősziget-hatás által érintett térségekben.

A BBC azt írja, hogy nem csak júliusban, hanem augusztusban is tartós hőhullámok alakulhatnak ki.

Another heatwave? 🥵



This week is much cooler and more comfortable. But sunny and warm weather will build ahead of a likely heatwave next week 🌡️



Watch Alex reveal what's coming up⤵️ pic.twitter.com/1JDM83ZDhx — Met Office (@metoffice) June 29, 2026

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen mértékű hőség már komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek számára.