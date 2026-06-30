Közeleg az enyhülés? A hőség után heves zivatarok csapnak le az országra

Az elmúlt napokban betetőzött a hőség, ám nemsokára érkezhet egy kisebb enyhülés. Az időjárás-előrejelzés szerint a mai napon, kedden túlnyomóan napos, forró idő várható, a délutáni órákban azonban elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, elsősorban az ország északi és nyugati tájain. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 35–40 Celsius-fok között alakul, a hajnali 19–25 fok után. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

A rekkenő hőség után érkezhet némi enyhülés / Fotó: Mediaworks

A rekkenő hőség után érkezhet némi enyhülés

Szerdán egy hidegfront hatására többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, és záporokra, zivatarokra is számítani kell, amelyek helyenként intenzív csapadékot és erős széllökéseket hozhatnak. A hőmérséklet ugyan mérséklődik, azonban továbbra is meleg lesz: a délutáni maximumok 28–34 fok között alakulnak, a minimumok pedig 17–22 fok között várhatók. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is az ország egészére riasztást adtak ki a magas középhőmérséklet miatt: ezeken a területeken 25, 27, de akár 29 fok felett is alakulhat a napi középhőmérséklet.

Továbbra is figyelmeztetést adtak ki a magas középhőmérséklet miatt / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Csütörtökön változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, helyenként még kialakulhat futó zápor vagy egy-egy zivatar, de ezek már kevesebb helyet érintenek. A hajnal friss lesz, általában 14–19 fok közötti minimumokkal, délután pedig 27–32 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős marad, ami kellemesebb hőérzetet biztosít - írja a Köpönyeg.