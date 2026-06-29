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víz

Most jött: ideiglenes ivókutakat helyeznek üzembe a fővárosban a rendkívüli hőség miatt

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22 ideiglenes vízosztót helyeznek üzembe Budapest legforgalmasabb terein és csomópontjai az elképesztő kánikula miatt.
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vízkánikulaivókút

A rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek  az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett  22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban. 

A rendkívüli hőség miatt ideiglenes ivókutakat is üzembe helyeznek.
A rendkívüli hőség miatt ideiglenes ivókutakat is üzembe helyeznek. Fotó: Molcsányi Máté / Mediaworks

 

A rendkívüli hőség miatt ideiglenes ivókutakat is üzembe helyeznek

A Fővárosi Vízművek azt közölte az MTI-vel, hogy az ideiglenes ivókutak - jellemzően úgynevezett csapállványok - könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. A környezet védelme érdekében azonban  a Fővárosi Vízművek az ideiglenes ivókutaknál nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon.

Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán érhető el

 - áll a közleményben.

 

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