Most jött: ideiglenes ivókutakat helyeznek üzembe a fővárosban a rendkívüli hőség miatt

A rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban.

A rendkívüli hőség miatt ideiglenes ivókutakat is üzembe helyeznek. Fotó: Molcsányi Máté / Mediaworks

A rendkívüli hőség miatt ideiglenes ivókutakat is üzembe helyeznek

A Fővárosi Vízművek azt közölte az MTI-vel, hogy az ideiglenes ivókutak - jellemzően úgynevezett csapállványok - könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. A környezet védelme érdekében azonban a Fővárosi Vízművek az ideiglenes ivókutaknál nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon.

Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán érhető el

- áll a közleményben.