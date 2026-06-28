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hőség

Így vészeli át az ország az extrém kánikulát – galéria

32 perce
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Extrém hőhullám sújtja az országot, sok helyen a csúcshőmérséklet 40 Celsius-fok fölé emelkedhet. A hőség az egészséges szervezetet is megterheli, az idősek és kisgyermekek pedig fokozott kockázatnak vannak kitéve.
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Vasárnap és hétfőn Magyarországon extrém hőség tombol, a nappali csúcshőmérséklet sok helyen 40 Celsius-fok fölé emelkedik, miközben éjszaka sem várható jelentős lehűlés.

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Így vészeli át az ország az extrém hőséget
Fotó: Markovics Gábor

Az országban harmadfokú hőségriasztás van érvényben, sokan a vízparton hűsölnek a legforróbb hétvégén. A tűző nap elől sokan esernyővel, vagy kalappal védekeznek, a nagyobb vasútállomásokon pedig ingyen vizet osztanak.

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Galéria: Így vészeli át az ország az extrém kánikulát
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Budapesten a napernyő lassan kötelező viseletnek számít

Így hűsölnek a mentőkutyák a legnagyobb hőségben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) humoros videóval hívta fel a figyelmet a kánikula veszélyeire. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe, ami még az egészséges szervezetet is jelentősen megterheli. A videót megtekintheti az Origo oldalán.

Extrém hőség Magyarországon: fontos üzenetet küldött Hegedűs Zsolt

Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem, ha szabadtéri programot tervezünk. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire.

 

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