Így vészeli át az ország az extrém kánikulát – galéria

Vasárnap és hétfőn Magyarországon extrém hőség tombol, a nappali csúcshőmérséklet sok helyen 40 Celsius-fok fölé emelkedik, miközben éjszaka sem várható jelentős lehűlés.
Az országban harmadfokú hőségriasztás van érvényben, sokan a vízparton hűsölnek a legforróbb hétvégén. A tűző nap elől sokan esernyővel, vagy kalappal védekeznek, a nagyobb vasútállomásokon pedig ingyen vizet osztanak.
Így hűsölnek a mentőkutyák a legnagyobb hőségben
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) humoros videóval hívta fel a figyelmet a kánikula veszélyeire. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe, ami még az egészséges szervezetet is jelentősen megterheli. A videót megtekintheti az Origo oldalán.
Extrém hőség Magyarországon: fontos üzenetet küldött Hegedűs Zsolt
Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem, ha szabadtéri programot tervezünk. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire.