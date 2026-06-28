Így vészeli át az ország az extrém kánikulát – galéria

Így hűsölnek a mentőkutyák a legnagyobb hőségben

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) humoros videóval hívta fel a figyelmet a kánikula veszélyeire. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe, ami még az egészséges szervezetet is jelentősen megterheli. A videót megtekintheti az Origo oldalán.

Extrém hőség Magyarországon: fontos üzenetet küldött Hegedűs Zsolt

Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem, ha szabadtéri programot tervezünk. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire.