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hőség

A kisállatokra is figyelni kell a kánikulában, így óvja őket

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A nyári kánikula nemcsak az embereket, hanem a házi kedvenceket is komolyan veszélyezteti. A hőség idején a kisállatok különösen kiszolgáltatottak, ezért fokozott odafigyelésre és megfelelő hűtésre van szükség a gazdik részéről.
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hőségkisállatkánikula

A hőség nemcsak az emberekre, hanem a kisállatokra is komoly veszélyt jelent. A nyári forróságban a nyulak, hörcsögök, tengerimalacok és papagájok különösen érzékenyek, ezért fokozott odafigyelést igényelnek – írja a ZAOL.

Hőség idején a kisállatok is veszélyben vannak
Hőség idején a kisállatok is veszélyben vannak  (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

A kisállatok számára az ideális hőmérséklet általában 18 és 24 Celsius-fok között van, így a nyári kánikula komoly stresszt okozhat számukra.

A tűző napot mindenképpen kerülni kell, mivel az állatok akár néhány perc alatt is hőgutát kaphatnak. A hirtelen hőmérséklet-változás, a huzat vagy a túl erős klímahasználat szintén egészségügyi problémákat okozhat.

Nagy Norbert, a zalaegerszegi Kutya-Macska, Díszállat Szaküzlet tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a legfontosabb a folyamatos friss víz biztosítása. Az itatókat naponta többször cserélni kell, és tisztán kell tartani.

A nyári hőség idején lédús ételek, például uborka vagy görögdinnye is adhatók, amelyek segítik a hidratálást.

Így hűthetők a kisállatok a hőségben

A szakértő több praktikus tippet is megosztott a hűtésre:

  • a ketrec alá helyezett jégakku segíthet a hőmérséklet csökkentésében (közvetlen érintkezés nélkül),
  • a nyulaknál a fülek enyhén nedves áttörlése segíti a hőleadást,
  • a tiszta, friss alom különösen fontos a fertőzések elkerüléséhez.

Ezért nézi a kutya a gazdáját vécézés közben

Katharina Marioth kutyatréner amondó, hogy a legtöbb esetben a kutya egyszerűen kommunikálni próbál a gazdájával. A szakember szerint séta közben sok gazdi továbbindul, miközben a kutya még éppen végzi a dolgát. Ilyenkor az állat a tekintetével próbálja fenntartani a kapcsolatot. Mintha csak azt mondaná: „Várj egy kicsit, mindjárt kész vagyok!” 

Riasztás: emberre és kutyákra is halálos parazita terjed

Veszélyes parazita keltett riadalmat Amerikában. Az Egyesült Államok csendes-óceáni északnyugati partvidékén élő prérifarkasokban első alkalommal mutatták ki az Echinococcus multilocularis nevű galandféreg-fajt, amely kutyákban és emberekben is megbetegedést okozhat.

 

 

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