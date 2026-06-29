A kisállatokra is figyelni kell a kánikulában, így óvja őket

A hőség nemcsak az emberekre, hanem a kisállatokra is komoly veszélyt jelent. A nyári forróságban a nyulak, hörcsögök, tengerimalacok és papagájok különösen érzékenyek, ezért fokozott odafigyelést igényelnek – írja a ZAOL.

Hőség idején a kisállatok is veszélyben vannak (A kép illusztráció)

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A kisállatok számára az ideális hőmérséklet általában 18 és 24 Celsius-fok között van, így a nyári kánikula komoly stresszt okozhat számukra.

A tűző napot mindenképpen kerülni kell, mivel az állatok akár néhány perc alatt is hőgutát kaphatnak. A hirtelen hőmérséklet-változás, a huzat vagy a túl erős klímahasználat szintén egészségügyi problémákat okozhat.

Nagy Norbert, a zalaegerszegi Kutya-Macska, Díszállat Szaküzlet tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a legfontosabb a folyamatos friss víz biztosítása. Az itatókat naponta többször cserélni kell, és tisztán kell tartani.

A nyári hőség idején lédús ételek, például uborka vagy görögdinnye is adhatók, amelyek segítik a hidratálást.

Így hűthetők a kisállatok a hőségben

A szakértő több praktikus tippet is megosztott a hűtésre:

a ketrec alá helyezett jégakku segíthet a hőmérséklet csökkentésében (közvetlen érintkezés nélkül),

a nyulaknál a fülek enyhén nedves áttörlése segíti a hőleadást,

a tiszta, friss alom különösen fontos a fertőzések elkerüléséhez.