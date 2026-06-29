A kisállatokra is figyelni kell a kánikulában, így óvja őket

A hőség nemcsak az emberekre, hanem a kisállatokra is komoly veszélyt jelent. A nyári forróságban a nyulak, hörcsögök, tengerimalacok és papagájok különösen érzékenyek, ezért fokozott odafigyelést igényelnek – írja a ZAOL.
A kisállatok számára az ideális hőmérséklet általában 18 és 24 Celsius-fok között van, így a nyári kánikula komoly stresszt okozhat számukra.
A tűző napot mindenképpen kerülni kell, mivel az állatok akár néhány perc alatt is hőgutát kaphatnak. A hirtelen hőmérséklet-változás, a huzat vagy a túl erős klímahasználat szintén egészségügyi problémákat okozhat.
Nagy Norbert, a zalaegerszegi Kutya-Macska, Díszállat Szaküzlet tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a legfontosabb a folyamatos friss víz biztosítása. Az itatókat naponta többször cserélni kell, és tisztán kell tartani.
A nyári hőség idején lédús ételek, például uborka vagy görögdinnye is adhatók, amelyek segítik a hidratálást.
Így hűthetők a kisállatok a hőségben
A szakértő több praktikus tippet is megosztott a hűtésre:
- a ketrec alá helyezett jégakku segíthet a hőmérséklet csökkentésében (közvetlen érintkezés nélkül),
- a nyulaknál a fülek enyhén nedves áttörlése segíti a hőleadást,
- a tiszta, friss alom különösen fontos a fertőzések elkerüléséhez.
Ezért nézi a kutya a gazdáját vécézés közben
Katharina Marioth kutyatréner amondó, hogy a legtöbb esetben a kutya egyszerűen kommunikálni próbál a gazdájával. A szakember szerint séta közben sok gazdi továbbindul, miközben a kutya még éppen végzi a dolgát. Ilyenkor az állat a tekintetével próbálja fenntartani a kapcsolatot. Mintha csak azt mondaná: „Várj egy kicsit, mindjárt kész vagyok!”
Riasztás: emberre és kutyákra is halálos parazita terjed
Veszélyes parazita keltett riadalmat Amerikában. Az Egyesült Államok csendes-óceáni északnyugati partvidékén élő prérifarkasokban első alkalommal mutatták ki az Echinococcus multilocularis nevű galandféreg-fajt, amely kutyákban és emberekben is megbetegedést okozhat.