A hőségriadó idején külön intézkedésekkel segíti a rászorulókat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – számolt be róla a szervezet a honlapjukon. Budapesten a munkatársak lefagyasztott palackokban és kulacsokban visznek ivóvizet az utcán élő hajléktalan embereknek, hogy a víz hosszabb ideig hűvös maradjon a kánikulában.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat palackokban visz vizet a hajléktalan embereknek a kánikulában, és intézményeiben hűsítéssel segíti a rászorulókat a hőség idején.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Fagyasztott palackokkal segítik a hajléktalanokat a hőségriadó idején

A szervezet kilenc utcai gondozószolgálata a főváros budai oldalán mintegy ezer közterületen élő embert keres fel a legnagyobb melegben. Az országszerte működő több mint hatvan hajléktalanellátó intézmény hideg vízzel és limonádéval várja a rászorulókat, az éjjeli menedékhelyek pedig rugalmas nyitvatartással próbálják elérni, hogy senkinek ne kelljen a legforróbb órákban az utcán maradnia.

Idősotthonokban és Jelenlét Pontokon is védenek a melegtől

Az ápolási intézményekben és idősotthonokban fokozottan figyelnek a veszélyeztetettekre.

Gyakrabban mérik a keringési betegségben szenvedők vérnyomását, az idősek délelőtt 11 óra után már nem hagyják el az épületet, több helyen hűsítő fürdőkkel, jeges vagy hideg vizes törölközőkkel segítik őket.

A Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Pontjai az ország 112 legszegényebb településén hűvös közösségi térként működnek: bárki betérhet vizet kérni, hűsölni vagy limonádét fogyasztani. A programokat a kora reggeli és késő délutáni órákra szervezték át.

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, rekordokat döngető hőség tombol hazánkban, ami miatt az ország nagy részére magas közép-hőmérséklet miatti figyelmeztetéseket adtak ki.