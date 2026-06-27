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Kisebb, de extrémebb az idei Budapest Pride

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Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) humoros videóval hívta fel a figyelmet a kánikula veszélyeire. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe, ami még az egészséges szervezetet is jelentősen megterheli.
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országos katasztrófavédelmi főigazgatóságmentőkutyahőségriadó

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a mentőkutyák szemszögéből mutatta be, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a rendkívüli hőséget.

Hőségriadó: a Katasztrófavédelem videóban figyelmeztet a túlélés szabályaira
Hőségriadó: a Katasztrófavédelem videóban figyelmeztet a túlélés szabályaira 
Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A kánikula átvészelésének kulcsa a megfelelő folyadékbevitel, az árnyék és a víz közelsége, valamint a tudatos viselkedés a nagy melegben.

Mit „javasolnának” a mentőkutyák a hőségben?

  • A vízpart felkeresése hasznos, de mindig fontos előre jelezni, merre tartunk.
  • A naptej használata elengedhetetlen a hőségben.
  • A vízbe fokozatosan érdemes bemenni, nem hirtelen.
  • Fontos a rendszeres folyadékbevitel, de nem a medencéből.
  • Kerülni kell a tűző napot és a felforrósodott aszfaltot.
  • Árnyékban pihenni nemcsak kellemes, hanem kifejezetten ajánlott.

A Katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy a szabályok betartása mellett fontos a felelős viselkedés és az egymásra való odafigyelés is a rendkívüli hőség idején.

Extrém hőség csap le Magyarországra: fontos üzenetet küldött Hegedűs Zsolt

Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem, ha szabadtéri programot tervezünk. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire.

 

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