Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) humoros videóval hívta fel a figyelmet a kánikula veszélyeire. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe, ami még az egészséges szervezetet is jelentősen megterheli.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a mentőkutyák szemszögéből mutatta be, hogyan lehet biztonságosan átvészelni a rendkívüli hőséget.
A kánikula átvészelésének kulcsa a megfelelő folyadékbevitel, az árnyék és a víz közelsége, valamint a tudatos viselkedés a nagy melegben.
Mit „javasolnának” a mentőkutyák a hőségben?
- A vízpart felkeresése hasznos, de mindig fontos előre jelezni, merre tartunk.
- A naptej használata elengedhetetlen a hőségben.
- A vízbe fokozatosan érdemes bemenni, nem hirtelen.
- Fontos a rendszeres folyadékbevitel, de nem a medencéből.
- Kerülni kell a tűző napot és a felforrósodott aszfaltot.
- Árnyékban pihenni nemcsak kellemes, hanem kifejezetten ajánlott.
A Katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy a szabályok betartása mellett fontos a felelős viselkedés és az egymásra való odafigyelés is a rendkívüli hőség idején.
Extrém hőség csap le Magyarországra: fontos üzenetet küldött Hegedűs Zsolt
Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem, ha szabadtéri programot tervezünk. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire.
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