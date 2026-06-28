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kerékpáros

Meghökkentő eset történt, segítségnyújtás nélkül sétáltak el a sérült kerékpáros mellett

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Rosszul lett és leesett a kerékpárjáról egy férfi a zalai Lentiben. A kerékpáros szédülni kezdett a hőség miatt, és a fűbe esett. Több járókelő is azonban segítségnyújtás nélkül sétált el a bajba jutott mellett.
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kerékpárosegészségügyi kockázatsegítségnyújtáshőség

A hőség egyre több egészségügyi kockázatot jelent a mindennapokban, a forróság miatt pedig bárki rosszul lehet az utcán. Egy férfi szombaton rosszul lett Zalában, ám a földön fekvő beteg mellett többen is segítségnyújtás nélkül haladtak el – írja a ZAOL.

Hőség okozhatta a rosszullétet, segítségnyújtás nélkül sétáltak el a sérült mellett
Hőség okozhatta a rosszullétet, segítségnyújtás nélkül sétáltak el a sérült mellett (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Egy olvasói beszámoló szerint szombat reggel Lenti belvárosában, a művelődési ház és a posta közötti szakaszon egy középkorú férfi feküdt a fűben a kerékpárja mellett.

A beszámoló szerint két kerékpáros és több autós is megállás nélkül továbbhaladt, anélkül, hogy ellenőrizték volna, mi történt a férfival.

Végül egy járókelő segített

A helyszínen végül egy pár állt meg, miután észrevették a bajba jutott férfit. Segítettek neki felülni, és kiderült, hogy a férfi szédülés miatt esett le a kerékpárjáról.

A segítők mentőt is hívtak volna, de a férfi ezt visszautasította. Végül elkísérték őt a közeli pékséghez, miután meggyőződtek róla, hogy jobban van.

A hőség is szerepet játszhatott a rosszullétben

A szakértők és a szemtanúk szerint a rendkívüli hőség is hozzájárulhat az ilyen esetekhez, mivel a magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, és szédülést, rosszullétet is okozhat.

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