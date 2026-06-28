Meghökkentő eset történt, segítségnyújtás nélkül sétáltak el a sérült kerékpáros mellett

A hőség egyre több egészségügyi kockázatot jelent a mindennapokban, a forróság miatt pedig bárki rosszul lehet az utcán. Egy férfi szombaton rosszul lett Zalában, ám a földön fekvő beteg mellett többen is segítségnyújtás nélkül haladtak el – írja a ZAOL.
Egy olvasói beszámoló szerint szombat reggel Lenti belvárosában, a művelődési ház és a posta közötti szakaszon egy középkorú férfi feküdt a fűben a kerékpárja mellett.
A beszámoló szerint két kerékpáros és több autós is megállás nélkül továbbhaladt, anélkül, hogy ellenőrizték volna, mi történt a férfival.
Végül egy járókelő segített
A helyszínen végül egy pár állt meg, miután észrevették a bajba jutott férfit. Segítettek neki felülni, és kiderült, hogy a férfi szédülés miatt esett le a kerékpárjáról.
A segítők mentőt is hívtak volna, de a férfi ezt visszautasította. Végül elkísérték őt a közeli pékséghez, miután meggyőződtek róla, hogy jobban van.
A hőség is szerepet játszhatott a rosszullétben
A szakértők és a szemtanúk szerint a rendkívüli hőség is hozzájárulhat az ilyen esetekhez, mivel a magas hőmérséklet megterheli a szervezetet, és szédülést, rosszullétet is okozhat.
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