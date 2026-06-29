A harmadfokú hőségriasztás a vasúti közlekedés mindennapi működését is átírhatja

A hőség miatt rendkívüli intézkedéseket vezetett be a MÁV-csoport az Erzsébet-táborba utazó gyermekek szállításánál. Hegyi Zsolt vezérigazgató a MÁV-csoport Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a szélsőséges időjárási körülmények miatt az eredeti közlekedési tervet biztonsági szempontok alapján módosították.

A hőség miatt a MÁV klimatizált KISS motorvonatokkal szállította az Erzsébet-táborba induló gyermekeket

Fotó: MÁV-csoport archívum / OHK

A vezérigazgató közlése szerint a harmadfokú hőségriasztás idején a vasúti közlekedés folyamatos alkalmazkodást igényel, mivel a tartós kánikula nemcsak a vasúti pályát és a járműveket, hanem az utazási körülményeket is jelentősen befolyásolja.

Klímás vonatokra cserélte a szerelvényeket a MÁV a hőség miatt

Az Erzsébet-táborba induló gyermekek számára eredetileg megrendelt különvonatok nem rendelkeztek légkondicionáló berendezéssel, ezért a MÁV azonnali döntéssel módosította a szállítást. Nyíregyházáról egy dupla KISS motorvonatot, Miskolcról pedig egy KISS motorvonatot állítottak forgalomba, hogy a táborozók klimatizált szerelvényeken utazhassanak.

Mivel a Balaton északi parti vasútvonala csak Balatonfüredig villamosított, az utazás innen autóbuszokkal folytatódott. Az OHK munkatársaival együttműködve összesen 14 autóbuszt biztosítottak, amelyek közel 1400 gyermeket szállítottak tovább Zánkára.

Hegyi Zsolt kiemelte, hogy a szélsőséges időjárási helyzetekben a gyors döntéshozatal, az együttműködés és a rugalmas operatív működés elengedhetetlen a biztonságos közlekedés fenntartásához.

Ez is érdekelheti

Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást – mutatjuk, meddig marad érvényben