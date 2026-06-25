Itt az előrejelzés: akár az országos abszolút melegrekord dőlhet?

A hőség a következő napokban tovább erősödik, az előrejelzések szerint több helyen a 40–41 Celsius-fokot is meghaladhatja a legmagasabb nappali hőmérséklet – számolt be róla a HungaroMet közösségi oldalán.

A hőség miatt a következő napokban több helyen 40 Celsius-fok feletti csúcshőmérséklet is előfordulhat (képünk illusztráció)

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A meteorológiai előrejelzések alapján az idei első tartós hőhullám várhatóan a jövő hét elején éri el csúcspontját. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy megdől az országos abszolút melegrekord is, amely jelenleg 41,9 Celsius-fok, és 2007-ben Kiskunhalason mértek.

A hőség éjszaka is megterheli a szervezetet

Az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, ezért több térségben már a hajnali órák sem hoznak jelentős felfrissülést.

Az előrejelzések szerint a jövő hét elején északnyugat felől már kissé hűvösebb levegő érheti el a Kárpát-medencét, ami elsősorban az ország északnyugati részén okozhat néhány fokos mérséklődést.

Országos, markáns lehűlésre ugyanakkor várhatóan csak a jövő hét közepétől lehet számítani. Ezzel együtt nő a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége is, így a hét második felére fokozatosan enyhülhet a hőség.