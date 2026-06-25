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hőség

Itt az előrejelzés: akár az országos abszolút melegrekord dőlhet?

49 perce
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Az előttünk álló napokban tovább erősödik a forróság, több helyen 40–41 Celsius-fokos csúcshőmérséklet is várható. A hőhullám a jövő hét elején tetőzhet, majd a hét közepétől északnyugat felől fokozatos lehűlés kezdődhet, amelyet egyre több helyen záporok és zivatarok is kísérhetnek.
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A hőség a következő napokban tovább erősödik, az előrejelzések szerint több helyen a 40–41 Celsius-fokot is meghaladhatja a legmagasabb nappali hőmérséklet – számolt be róla a HungaroMet közösségi oldalán.

A hőség miatt a következő napokban több helyen 40 Celsius-fok feletti csúcshőmérséklet is előfordulhat (képünk illusztráció) Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFPA tourist fills his plastic bottle with water from a public well during warm weather in Szekesfehervar, Hungary on June 19, 2026. The first major heatwave of the year is on its way, and a Level 2 heat alert will come into force from June 20, according to a statement issued on June 19 by Hungarys National Center for Public Health and Pharmacy (NNGYK) and the National Directorate General for Disaster Management. The particularly hot weather can be especially dangerous for the elderly, children, heart patients, and those with problems of the cardiovascular system. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A hőség miatt a következő napokban több helyen 40 Celsius-fok feletti csúcshőmérséklet is előfordulhat (képünk illusztráció)
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A meteorológiai előrejelzések alapján az idei első tartós hőhullám várhatóan a jövő hét elején éri el csúcspontját. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy megdől az országos abszolút melegrekord is, amely jelenleg 41,9 Celsius-fok, és 2007-ben Kiskunhalason mértek.

A hőség éjszaka is megterheli a szervezetet

Az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, ezért több térségben már a hajnali órák sem hoznak jelentős felfrissülést.

Az előrejelzések szerint a jövő hét elején északnyugat felől már kissé hűvösebb levegő érheti el a Kárpát-medencét, ami elsősorban az ország északnyugati részén okozhat néhány fokos mérséklődést.

Országos, markáns lehűlésre ugyanakkor várhatóan csak a jövő hét közepétől lehet számítani. Ezzel együtt nő a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége is, így a hét második felére fokozatosan enyhülhet a hőség.

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