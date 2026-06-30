Szinte minden rekord megdőlt: elképesztő számokat produkált a hőség

Hétfőn is megdőlt a napi országos és budapesti melegrekord, hajnalban pedig új fővárosi és egyben országos napi legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is született az elképesztő hőségnek köszönhetően, közölte kedden a HungaroMet Zrt. Mint írták, hétfőn Aszódon 41,8 Celsius-fokig emelkedett a levegő és ezzel új országos legmagasabb napi maximumhőmérséklet-rekord született. A korábbi rekord 38,4 Celsius-fok volt, amelyet Dévaványán mértek 2022-ben.

Rekkenő hőség: ismét megdőlt a melegrekord. Fotó: Unsplash

Fővárosi rekordot is döntött a hőség

Miután Budapest Újpest állomásán 40,3 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek, így az új fővárosi legmagasabb napi maximumhőmérséklet-rekord is megdőlt június 29-én hétfőn.

A korábbi fővárosi rekord 37,5 Celsius-fok volt, amelyet Budapest Budatétény állomáson regisztráltak 1947-ben.

Közölték azt is, hogy Budapest János-hegyen és Dobogókőn 27,1 Celsius-fokig csökkent csak a hőmérséklet, így az országos és a fővárosi legmagasabb napi minimumhőmérséklet rekord is megdőlt. A korábbi országos rekord 24,8 Celsius-fok volt, amelyet Keszthely Tanyakereszten mértek 2022-ben. A korábbi fővárosi rekord 23,2 Celsius-fok volt, azt Budapest Lágymányoson mérték 2022-ben.