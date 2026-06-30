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középhőmérséklet

Több rekord is megdőlt a hőségben: itt vannak az adatok

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Az ország nagy részén 30 fok feletti napi középhőmérséklet a jellemző. A hőség olyan perzselő, hogy akár újabb rekordok is megdőlhetnek.
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középhőmérséklethőségrekord

Az elmúlt napokban folyamatosan dőltek meg a melegrekordok, a hőség pedig egyre csak fokozódott. A HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán hívta fel rá a figyelmet, hogy a napi középhőmérséklet hazánk nagy részén 30–31 °C körül alakult. 

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Tovább tombol a hőség hazánkban / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Tovább tombol a hőség hazánkban

Hozzátették: előzetes adatok alapján Budapest Lágymányos állomáson a napi középhőmérséklet elérte a 33,4 °C-ot. Az adatok véglegesítését követően ez új országos rekordot jelenthet. 

Az eddigi rekordot 2007. július 20-án mértük Dunaújvárosban, ahol a 24 órás középhőmérséklet 33,3 °C volt.

Az időjárás-előrejelzés szerint a mai napon túlnyomóan napos, forró idő lesz, a délutáni órákban azonban elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak, elsősorban az ország északi és nyugati tájain. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 35–40 Celsius-fok között alakul.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, hétfőn több helyen is 40 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A melegrekord megdöntése hétfőn már karnyújtásnyira került, a HungaroMet szerint pedig kedden akár új országos csúcs is születhet.

 

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