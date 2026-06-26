A hőség csak a kezdet volt, újabb veszély leselkedik az országra pénteken

Szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható pénteken is - hívta fel a figyelmet a Hungaromet Zrt. az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében.

Nagyon erős UV-B sugárzás lesz pénteken is az országban (A kép illusztráció.) Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Nagyon erős UV-B sugárzás lesz pénteken is az országban

Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, Dél- és Észak-Alföldön valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon magas UV-B sugárzásra.