A hőség csak a kezdet volt, újabb veszély leselkedik az országra pénteken

A mai nap is rekkenő kánikula várható. A hőség mellett továbbá erős UV-B sugárzásra is fel kell készülni.
Szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható pénteken is - hívta fel a figyelmet a Hungaromet Zrt. az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében.
Nagyon erős UV-B sugárzás lesz pénteken is az országban
Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, Dél- és Észak-Alföldön valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon magas UV-B sugárzásra.
A Hungaromet közleményében ismét felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges 11.00 és 15.00 óra között kerülje a napozást.
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