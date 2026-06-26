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Vörös riasztást adtak ki, tombol a hőkupola

közlemény

A hőség csak a kezdet volt, újabb veszély leselkedik az országra pénteken

1 órája
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A mai nap is rekkenő kánikula várható. A hőség mellett továbbá erős UV-B sugárzásra is fel kell készülni.
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közleményleégésnapozásfigyelmeztetésUV-B sugárzás

Szinte az egész ország területén figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható pénteken is - hívta fel a figyelmet a Hungaromet Zrt. az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében.

A dog plays with water sprays during a heatwave in Brussels on June 25, 2026. At least 101 million Europeans were expected to experience temperatures of over 35C on June 25, 2026, in a punishing and increasingly deadly heatwave hotter than weather in parts of Africa. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
Nagyon erős UV-B sugárzás lesz pénteken is az országban (A kép illusztráció.) Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Nagyon erős UV-B sugárzás lesz pénteken is az országban

Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, Dél- és Észak-Alföldön valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon magas UV-B sugárzásra. 

A Hungaromet közleményében ismét felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges 11.00 és 15.00 óra között kerülje a napozást.

 

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