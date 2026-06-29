Az ország területén a legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 41 fok között alakul. Ma és kedden az ország döntő részén 29, 30 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. Kedden tetőzik a hőség – tájékoztat a meteorológiai előrejelzés. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) munkatársai számára a rendkívüli forróság nem a pihenésről, hanem a legmagasabb szintű fizikai és mentális megterhelésről szól. Amíg a strandolók a "hűsítő" vizet élvezik, a vízimentők órákon át a tűző napon dolgoznak, ahol a hibázásnak súlyos következményei lehetnek - derült ki a közleményükből.

A hőség ideje nem a gondtalan strandolásról vagy a pihenésről szól a vízimentők számára / Fotó: Mediaworks

Extrém terhet jelent a hőség a vízimentők számára

Rendkívüli fizikai kihívások:

Extrém hőség: A közvetlen napsugárzás és a homok vagy beton által visszavert hő miatt a szolgálati helyeken a hőmérséklet gyakran a 40 °C-ot is meghaladja.

Hőguta veszélye: A folyamatos koncentráció mellett saját magukat is védeniük kell a kiszáradástól, a napszúrástól és a leégéstől.

Fizikai készenlét: A hőség ellenére több felszereléssel, bármelyik másodpercben készen kell állniuk arra, hogy a vízbe ugorjanak és maximális intenzitással életet mentsenek.

Mentális és pszichés teher:

Megnövekedett látógatószám: a kánikulában a strandok zsúfolásig megtelnek, ami radikálisan növeli a potenciális veszélyhelyzetek számát.

Folyamatos fókusz: A csillogó víztükör és a tömeg monitorozása órákon át rendkívüli módon elfárasztja a szemet és az agyat.

Felelősség súlya: A másodpercek alatt kialakuló fulladásos helyzetek felismerése teljes és lankadatlan éberséget követel meg tőlük.

Általános veszélyforrások a kánikulában:

Felhevült testtel vízbe ugrás: a hirtelen hideg sokk reflexszerű szívmegállást vagy eszméletvesztést okozhat.

Az alkohol tompítja a veszélyérzetet, rontja a koordinációt és növeli a görcshajlamot.

Viharjelzés figyelmen kívül hagyása: A hirtelen lecsapó viharok és a felerősödő hullámzás miatt a partra jutás szinte lehetetlenné válhat.

Extrém UV-sugárzás és napszúrás: A vízen tartózkodva a reflexió miatt a leégés és a fejfájással, szédüléssel járó napszúrás sokkal gyorsabban kialakul. Matracok és úszógumik elsodródása: A szárazföld felől fújó szél észrevétlenül sodorja be a gyanútlan fürdőzőket a mély vízbe.

A fehér-piros egyenruha mögött elhivatott fiatalok dolgoznak a tűző napon – kérjük, támogassátok őket a megértésetekkel és az együttműködésetekkel! Figyeljünk egymásra!

- kérték a vízimentők.