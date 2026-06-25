Elviselhetetlen forróság érkezik, harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe

A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól; Oroszi Beatrix a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is – tájékoztat az MTI.

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól (A kép illusztráció.)

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Szombattól lép érvénybe a harmadfokú hőségriasztás

A tisztifőorvos elmondta: jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombaton 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Jelezte: extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius-fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat.

Kiemelte: a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót.

Hangsúlyozta: a hőség nemcsak kellemetlenséggel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. Hozzátette: a hőség miatt a legnagyobb veszélyben a legidősebbek és a legfiatalabbak – a csecsemők és kisgyerekek – vannak, de ezen kívül a várandós nők, a szív-érrendszeri betegek, a légzőszervi betegek, a cukorbetegek, mozgásukban korlátozott emberek, a hajléktalanok, valamint mindazok, akik a szabadban fizikai munkát végeznek vagy sportolnak.

A hőség senkit nem kímél, életkortól függetlenül bárki kimerülhet a hőségtől és bárki lehet rosszul – figyelmeztetett.

Újabb áldozatokat követelt a hőhullám: idős nő és gyermek is az elhunytak között

Újabb áldozatokat követelt a rendkívüli, európai hőhullám. Most egy idős, brit nő hunyt el, miután a nyugat-franciaországi La Tranche-sur-Mer tengerparti városában található Baie d’Aunis kempingben szívrohamot kapott. Habár azonnal kempingalkalmazottak rohantak hozzá, továbbá mentő és rendőr érkezett, az életét már nem lehetett megmenteni. Férjével együtt üdült a nyaralóhelyen.

Az elképesztő hőség miatt több iskolát is bezárnak ideiglenesen

Extrém kánikula miatt több, mint ezer iskolát zártak be ideiglenesen az Egyesült Királyságban. A hőmérséklet akár a 40 Celsius-fokot is megközelítheti, a nagy hőség miatt több iskolában is rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el.