Hőségriasztás: ingyenes vízosztás kezdődött a vasútállomásokon

Nem tágít a kánikula, ezért a legmelegebb órákban, jellemzően 10 és 17 óra között, a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és párakapukat is kihelyeznek az utasok kényelme érdekében, közölte a MÁV-csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás.

Vízosztás várható a legforgalmasabb vasútállamosákon a hőségriasztás miatt. Fotó: Facebook/MÁV-csoport

Hőségriasztás: megnövekedett forgalom a Balaton felé

A Máv közlése alapján már csütörtöktől kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza az előző évek tapasztalatai alapján. Ami a fővárost és a vidéki városokat érinti, ott várhatóan vasárnap lesz a csúcsidő, ezért a vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket és ha tehetik, induljanak útnak már csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a "teltház", és mindenkinél legyen ivóvíz annak ellenére is, hogy a forgalmas vasúti pontokon vízosztás lesz.