Kánikula érkezik, fontos bejelentést tett a MÁV

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére 2026. június 20. (szombat) 00:00 órától június 23. (kedd) 24:00 óráig – tájékoztat közleményében a MÁV-csoport.

Hőségriasztás: erre készül a MÁV és a Volán. Fotó: MW archív

Másodfokú hőségriasztás lép életbe, vizet oszt a MÁV és a Volán

A nyár első komolyabb hőhulláma rendkívüli módon megterheli az emberi szervezetet, amelyhez a hirtelen jött hőség miatt még nem volt idő alkalmazkodni. A vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt, szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak – olvasható a közleményükben.

Mint írják:

a MÁV-csoport kiemelten kéri utasait, hogy a rendkívüli időjárásra való tekintettel ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül.

Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűző napon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra – hangsúlyozták.

A másodfokú hőségriasztás ideje alatt, azaz szombattól naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál.

Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken pedig a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári és szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, a fonyódi, kecskeméti és siófoki állomásokon pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók, valamint a Batthyány téri HÉV-állomáson is.

A Volán Budapesten két helyen, a kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz-állomáson oszt ásványvizet, emellett a megyeszékhelyeken működő nagyobb forgalmú autóbusz-állomásokon is biztosítanak ivóvizet. Így Balatonfüreden, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen is kaphatnak ásványvizet az utasok – részletezték.