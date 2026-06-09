Hunyadi Donatella káprázatos megjelenése mindenkit levett a lábáról

A követők szerint a fiatal énekesnő úgy festett, mintha egyenesen egy mesebeli bálból lépett volna elő. Hunyadi Donatella elegáns, világos színű selyemruhában érkezett a rangos kulturális eseményre – számolt be róla a Ripost.
Hunyadi Donatella királynőként ragyogta be az Operaházat
A tehetséges előadó a Magyar Állami Operaházban Verdi Macbeth című művét tekintette meg. Megjelenését elegáns magassarkú, visszafogott smink és kibontott haj tette teljessé. A közösségi oldalára feltöltött fotókat pillanatok alatt elárasztották a rajongói kommentek. Sokan egyszerűen csak annyit írtak, hogy
Gyönyörű vagy,
míg mások szuperlatívuszokban méltatták. A Dancing with the Stars egykori szereplője az elmúlt években önálló ismertséget és komoly rajongótábort épített fel. Diplomás énekesnőként és modellként is sikeresen bizonyítja sokoldalúságát. Édesanyja, Kiszel Tünde méltán lehet büszke lányára, aki egyre nagyobb sikereket ér el.
Hunyadi Donatella legnagyobb álma
Hunyadi Donatella egyre tudatosabban építi a jövőjét, és már pontosan tudja, merre szeretne haladni a művészi pályán. A fiatal tehetség jelenleg a Zeneakadémia operaénekes mesterszakán tanul, legnagyobb álma pedig az, hogy egyszer az Operaház színpadán énekelhessen, ezért a modellkedést már inkább csak kedves hobbinak tekinti.
A depresszió szélére sodorták a bántások
Hunyadi Donatella őszintén beszélt arról, hogy az interneten kapott kegyetlen kritikák egy időben annyira megviselték, hogy majdnem depressziós állapotba került. A fiatal énekesnőt és modellt sokan a külseje és a hangja miatt támadták, a negatív kommentek pedig komoly lelki terhet jelentettek számára.