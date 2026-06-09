Hunyadi Donatella káprázatos megjelenése mindenkit levett a lábáról

A követők szerint a fiatal énekesnő úgy festett, mintha egyenesen egy mesebeli bálból lépett volna elő. Hunyadi Donatella elegáns, világos színű selyemruhában érkezett a rangos kulturális eseményre – számolt be róla a Ripost.

Hunyadi Donatella mindenkit elkápráztatott az Operaházban

Fotó: Hunyadi Donatella/Instagram

Hunyadi Donatella királynőként ragyogta be az Operaházat

A tehetséges előadó a Magyar Állami Operaházban Verdi Macbeth című művét tekintette meg. Megjelenését elegáns magassarkú, visszafogott smink és kibontott haj tette teljessé. A közösségi oldalára feltöltött fotókat pillanatok alatt elárasztották a rajongói kommentek. Sokan egyszerűen csak annyit írtak, hogy

Gyönyörű vagy,

míg mások szuperlatívuszokban méltatták. A Dancing with the Stars egykori szereplője az elmúlt években önálló ismertséget és komoly rajongótábort épített fel. Diplomás énekesnőként és modellként is sikeresen bizonyítja sokoldalúságát. Édesanyja, Kiszel Tünde méltán lehet büszke lányára, aki egyre nagyobb sikereket ér el.