Több helyen kabátot húztak: szokatlanul hűvös volt a péntek reggel

A hűvös idő kialakulásában több tényező is szerepet játszott. Az összefüggő felhőzet és a gyengülő csapadékzóna hajnalra északkelet felé levonult, miközben az északnyugati szél több helyen továbbra is mozgásban tartotta a levegőt – tájékoztatott a HungaroMet.
Hűvös volt a reggel a nyugati tájakon
A legerősebb lehűlés elsősorban ott következett be, ahol szélcsendesebb és derültebb volt az idő.
A nyugati országrészben több helyen 6 fok alatti minimumot is mértek, ami júniusban kifejezetten friss, kabátos reggelt eredményezett.
A következő napokban fokozatosan enyhülhet a hajnali hideg, de a reggeli órákban még érdemes rétegesebben öltözni, különösen a szélvédett, derült tájakon.
Ez is érdekelheti:
Meglepő fordulat a hétvégi időjárásban, erre érdemes felkészülni
A hétvégén sokat fog sütni a nap, de elszórtan azért még záporokra kell számítani. Az időjárás a jövő hét elején is hasonló lesz, a hőmérséklet azonban emelkedni fog.