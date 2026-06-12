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időjárás

Több helyen kabátot húztak: szokatlanul hűvös volt a péntek reggel

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Nemcsak nappal maradt el a hőmérséklet a sokévi átlagtól, hanem éjszaka is szokatlanul alacsony értékeket mértek. A hűvös hajnal főként a nyugati tájakon volt érezhető, ahol helyenként 6 fok alá csökkent a hőmérséklet.
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időjárásminimum hőmérséklethűvös idő

A hűvös idő kialakulásában több tényező is szerepet játszott. Az összefüggő felhőzet és a gyengülő csapadékzóna hajnalra északkelet felé levonult, miközben az északnyugati szél több helyen továbbra is mozgásban tartotta a levegőt – tájékoztatott a HungaroMet.

Hűvös hajnalra ébredt az ország több része
Hűvös hajnalra ébredt az ország több része
Fotó: Pascal Debrunner / Unsplash

Hűvös volt a reggel a nyugati tájakon

A legerősebb lehűlés elsősorban ott következett be, ahol szélcsendesebb és derültebb volt az idő. 

A nyugati országrészben több helyen 6 fok alatti minimumot is mértek, ami júniusban kifejezetten friss, kabátos reggelt eredményezett.

A következő napokban fokozatosan enyhülhet a hajnali hideg, de a reggeli órákban még érdemes rétegesebben öltözni, különösen a szélvédett, derült tájakon.

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