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Időjárás

Letarolta a hidegfront az országot – de mi jön ezután?

hidegfront

Letarolta a hidegfront az országot – de mi jön ezután?

20 perce
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Szerda délután és csütörtök hajnalban masszív hidegfront vonult végig az országon. Mutatjuk, mi várható a következő napokban.
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A hidegfront elvonulását követően a felhőzet fokozatosan felszakadozik és csökken, így az ország nagy részén több órás napsütésre lehet számítani a változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhő mellett – írja a met.hu

Időjárás: markáns hidegfront érkezik, esővel, zivatarokkal és viharos széllel
Időjárás: markáns hidegfront vonult át az orzságon
Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash

A Dunántúlon és a déli területeken ugyanakkor helyenként tartósabban felhős égbolt is előfordulhat.

 Az esővel, záporokkal és zivatarokkal járó csapadékrendszer legyengülve éri el a keleti országrészt, majd a délelőtti órákban elhagyja azt. A nap további részében elsősorban az északkeleti térségben, valamint a déli határ közelében alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar.

 A nyugati, északnyugati irányú szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. A nappali csúcshőmérséklet általában 20 és 26 Celsius-fok között alakul, keleten azonban ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Estére a hőmérséklet várhatóan 12 és 19 fok közé mérséklődik.

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