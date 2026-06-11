Letarolta a hidegfront az országot – de mi jön ezután?

A hidegfront elvonulását követően a felhőzet fokozatosan felszakadozik és csökken, így az ország nagy részén több órás napsütésre lehet számítani a változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhő mellett – írja a met.hu

Időjárás: markáns hidegfront vonult át az orzságon

Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash

A Dunántúlon és a déli területeken ugyanakkor helyenként tartósabban felhős égbolt is előfordulhat.

Az esővel, záporokkal és zivatarokkal járó csapadékrendszer legyengülve éri el a keleti országrészt, majd a délelőtti órákban elhagyja azt. A nap további részében elsősorban az északkeleti térségben, valamint a déli határ közelében alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar.

A nyugati, északnyugati irányú szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. A nappali csúcshőmérséklet általában 20 és 26 Celsius-fok között alakul, keleten azonban ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Estére a hőmérséklet várhatóan 12 és 19 fok közé mérséklődik.