Brutális eső csaphat le az országra, utána minden megváltozik

Csütörtökön fokozatos javulás várható az ország időjárásában. Nyugat felől egyre inkább csökken a felhőzet és a csapadék esélye, így az ország nyugati kétharmadán alapvetően napos, kellemes időre készülhetünk. A napsütést időnként fátyolfelhők szűrhetik, de jelentősebb csapadékra már nem kell számítani – tájékoztat a Köpönyeg.

Időjárás-előrejelzés: fokozatos melegedés várható a hétvégén (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A keleti és északkeleti országrészben ugyanakkor továbbra is több gomolyfelhő képződhet, amelyekből elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki a nap folyamán.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 Celsius-fok között alakul, így összességében kellemes, kora nyárias idő várható. Estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken ismét több felhő érkezik

Pénteken nyugat felől újra megnövekszik a felhőzet. Csapadék elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő, ahol helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad.

A délutáni órákban 20 és 27 fok közötti maximumokra lehet számítani, így a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul.

Nagy fordulat jön az időjárásban a hétvégén

A hétvége első napján a hajnali záporok gyorsan elvonulnak, ezt követően sok napsütés várható. Az égen fátyol- és gomolyfelhők jelenhetnek meg, de ezek nem zavarják jelentősen a napos időt. A szél időnként még élénk lehet, de összességében kellemes nyári idő ígérkezik. A hőmérséklet délután már elérheti a 27 fokot.

Vasárnap tovább folytatódik a melegedés. A többórás napsütés mellett ismét magasra törhetnek a gomolyfelhők, amelyekből helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.

A hőmérséklet azonban tovább emelkedik: délután már 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.