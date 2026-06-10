Felhőszakadás és jég is érkezhet, drámai változás jön az időjárásban

Az időjárás szerda délután még meleg volt, a hőmérséklet több helyen 29 fok körül alakult. Napközben elszórtan, főként északon és északkeleten fordulhattak elő záporok, zivatarok. Az esti óráktól nyugat felől egyre több helyen kell csapadékra készülni. A Dunántúlon a zivatarok akár rendszerbe is rendeződhetnek.

Időjárás: zivatarokkal érkezik a változás szerda estétől

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Időjárás szerda este: felhőszakadás és jégeső is jöhet

A szerda esti zivatarokat helyenként felhőszakadás, nagyobb méretű jég és viharos széllökések is kísérhetik. A Dunántúl nyugati felén az északnyugati, máshol még a nyugati, délnyugati szél élénkülhet meg.

Zivatarok környezetében rövid idő alatt jelentősen romolhatnak a látási és közlekedési viszonyok, ezért érdemes óvatosan közlekedni, különösen az esti órákban.

Csütörtökön még keleten lehet csapadékosabb az idő

Csütörtökön eleinte főként keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől ott is szakadozni kezd a felhőzet. Napközben fátyol- és gomolyfelhők mellett országszerte több-kevesebb napsütésre is számítani lehet.

Elszórtan kisebb eső, zápor még keleten, északkeleten, valamint nyugaton és délnyugaton alakulhat ki, északkeleten zivatar sem kizárt. Sokfelé élénk, erős lesz az északnyugati szél, a Dunántúl északi felén néhol viharos lökések is előfordulhatnak.

A hajnali 10-19 fok után napközben 20 és 27 fok közé melegszik a levegő.

Péntekre nyugodtabb idő érkezik

Pénteken az ország nagy részén már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható. Több felhő főként északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon lehet, záporok kialakulására pedig leginkább északkeleten mutatkozik esély.

Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős maradhat.

A reggel friss lesz, 6 és 14 fok közötti értékekkel, délutánra pedig 21 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

A hét második felében tehát a szerda esti zivatarok után fokozatosan nyugodtabb, frissebb és naposabb időre lehet számítani – tájékoztat az Időkép.