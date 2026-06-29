Időjárás-előrejelzés: a hét első napján tetőzik a hőhullám

Az elmúlt napok kánikulája a hét legelső napján fog betetőzni, az időjárás-előrejelzés szerint viszont ezután némi enyhülésre lehet majd számítani.

Ilyen időjárás várható az elkövetkezendő napokban / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Ilyen időjárás várható a hét elején

Hétfőn a hőhullám tetőzik, sok napsütés mellett rendkívül meleg idő valószínű. A hajnali hőmérséklet 23 °C, a délutáni csúcsérték elérheti a 41 °C-ot. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, csapadék továbbra sem valószínű, így a hőség jelentős terhelést jelenthet a szervezet számára. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében továbbra is vörös riasztást adtak ki az ország egészére, a magas középhőmérséklet miatt.

Továbbra is vörös riasztás marad érvényben / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Kedden a délelőtti órákban még sok napsütésre és rendkívül meleg időre számíthatunk, majd délutántól egyre több gomolyfelhő képződik, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali minimum 24 °C, a délutáni maximum 40 °C körül alakul. A szél eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz, zivatarok környezetében azonban átmenetileg viharossá fokozódhat, és helyenként hevesebb csapadék is előfordulhat.

Szerdán változóan felhős idő valószínű, többfelé záporokkal, zivatarokkal, amelyek átmenetileg intenzív csapadékot és erős széllökéseket is hozhatnak. A hajnali minimum 20 °C, a délutáni csúcshőmérséklet 34 °C körül alakul, így a korábbi napokhoz képest több fokkal mérséklődik a hőség. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, ami felfrissülést hoz - írja a Köpönyeg.