A hőség úgy robbanhat be, mint egy váratlan gól a vb 90. percében

A következő napokban fokozatos átalakuláson megy keresztül az időjárás. A hét elején még jelentős különbségek lehetnek az ország egyes részei között, ám a hét közepétől egyre több napsütésre és emelkedő hőmérsékletre számíthatunk – írja a Köpönyeg.

Az időjárás a hét második felére teljesen átalakulhat, több helyen már 30 fok feletti hőmérséklet várható Fotó:Illusztráció/Unsplash

Időjárás: napról napra erősödik a felmelegedés

Vasárnap a délelőtti napos időszakokat követően többfelé gomolyfelhők képződnek, és elsősorban a déli országrészben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 25 fok körül alakulhat.

Hétfőn kettészakadhat az ország. Délen tartósabban felhős és csapadékos idő várható, míg az északi területeken hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. A maximumok 17 és 26 fok között alakulnak.

Kedden már sokkal kedvezőbb képet mutathat az országos időjárás előrejelzés. A reggeli párásság megszűnése után több órás napsütés várható, csapadékra alig van esély, a hőmérséklet pedig elérheti a 26–27 fokot.

Szerdán tovább folytatódik a felmelegedés. Többnyire zavartalan napsütésre van kilátás, miközben a legmelegebb órákban már 26 és 32 fok közötti értékeket is mérhetnek.

A jelenlegi prognózisok szerint csütörtöktől egyre nagyobb eséllyel beszélhetünk nyári hőhullámról, amely több napon keresztül is magas hőmérsékleteket hozhat. A tartós meleg és az erős napsütés miatt érdemes lesz fokozottan figyelni a folyadékbevitelre és a megfelelő UV-védelemre.