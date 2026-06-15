Kiderült, mikor tetőzik a kánikula Magyarországon – mutatjuk!

A következő napok időjárása fokozatosan nyárias fordulatot vesz, egyre melegebb levegő érkezik fölénk. A hét elején még előfordulhatnak ködfoltok és átmeneti felhősödés, de alapvetően sok napsütésre készülhetünk. Kedd este ugyanakkor jelentkezhet egy-egy záporosabb fordulat is, miközben a hőmérséklet lassan emelkedik – írja a Köpönyeg.
Fordulat az időjárásban: érkezik a kánikula és a strandidő
A heti időjárás-előrejelzés szerint szerdán már változékonyabb lesz a légkör: a napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nyugatias szél időnként megélénkül, de ez sem állítja meg a melegedést, a csúcshőmérséklet már 30 fok közelébe emelkedik.
Csütörtökre stabilabbá válik az időjárás: kevés felhő, sok napsütés és csapadékmentes idő jellemzi a napot. A délutáni órákban 29–34 fokot is mérhetünk, ami már igazi strandidőt hoz az ország nagy részére.
Pénteken tetőzik a nyári meleg, országos napsütéssel és zavartalan, forró időjárással. A hőmérséklet csúcsértéke 30–35 fok között alakul, a déli szél csak időnként élénkül meg, így sok helyen kánikulai hőségre kell készülni.
Nagy hibát követ el, ha meztelenül alszik a hőségben
A hőhullám idején sokan nehezen viselik az éjszakai meleget, ezért különféle módszerekkel próbálják könnyebbé tenni a pihenést. Sokan úgy gondolják, hogy az alvás meztelenül segít lehűteni a testet, de szakértők szerint ez nem a legjobb megoldás, sőt ezzel megzavarhatjuk a normál alvási ciklusunkat.
Nyissuk ki az ablakot vagy inkább zárjuk be a hőségben? – sokan egész életükben rosszul csinálják
Ahogy beköszönt a nyári kánikula, újra előkerül az örök kérdés. Vajon jobb nyitva hagyni az ablakot, vagy éppen ellenkezőleg, akkor teszünk jót, ha hermetikusan lezárunk mindent?