Kiderült, mikor tetőzik a kánikula Magyarországon – mutatjuk!

A következő napok időjárása fokozatosan nyárias fordulatot vesz, egyre melegebb levegő érkezik fölénk. A hét elején még előfordulhatnak ködfoltok és átmeneti felhősödés, de alapvetően sok napsütésre készülhetünk. Kedd este ugyanakkor jelentkezhet egy-egy záporosabb fordulat is, miközben a hőmérséklet lassan emelkedik – írja a Köpönyeg.

A következő napok időjárása fokozatosan nyárias fordulatot vesz – Fotó: Pexels

Fordulat az időjárásban: érkezik a kánikula és a strandidő

A heti időjárás-előrejelzés szerint szerdán már változékonyabb lesz a légkör: a napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. A nyugatias szél időnként megélénkül, de ez sem állítja meg a melegedést, a csúcshőmérséklet már 30 fok közelébe emelkedik.

Csütörtökre stabilabbá válik az időjárás: kevés felhő, sok napsütés és csapadékmentes idő jellemzi a napot. A délutáni órákban 29–34 fokot is mérhetünk, ami már igazi strandidőt hoz az ország nagy részére.

Pénteken tetőzik a nyári meleg, országos napsütéssel és zavartalan, forró időjárással. A hőmérséklet csúcsértéke 30–35 fok között alakul, a déli szél csak időnként élénkül meg, így sok helyen kánikulai hőségre kell készülni.