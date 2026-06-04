Amit most mondtak a meteorológusok az időjárásról, attól leesik az állad

Az időjárás a hét második felében fokozatosan kedvezőbb arcát mutatja, bár az ország keleti részén még egy ideig kitart a változékonyabb idő. A hétvégi időjárás Magyarországon ugyanakkor már sok napsütést és egyre kellemesebb hőmérsékleteket ígér, így többfelé élvezhetjük a nyárias időt – írja a Köpönyeg.
Időjárás-előrejelzés: a csapadék után napsütéses, melegebb hétvége érkezik
Pénteken nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, ugyanakkor csapadékra inkább csak a Dunántúlon kell számítani. A légmozgás továbbra is élénk marad, a legmagasabb hőmérséklet pedig 20 és 27 fok között valószínű.
A hétvége már jóval kedvezőbb képet mutat. Szombaton a hajnali záporok gyorsan elvonulnak, ezt követően pedig ragyogó napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel. A hőmérséklet kellemesen alakul, a maximumok elérhetik a 27 fokot.
Vasárnap tovább melegszik a levegő. A többórás napsütés mellett ugyan elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok, de a hőmérséklet már 24 és 30 fok között alakulhat. A hét végére így országszerte javul az idő, és egyre inkább a nyárias időjárás kerül előtérbe.
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