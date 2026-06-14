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időjárás

Vörös riasztás Magyarországon! Brutális erejű vihar közeleg

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Veszélyes időjárási helyzet alakult ki Magyarország felett, több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki. Az időjárás előrejelzés szerint vasárnap heves zivatarok, szupercellák, nagy méretű jég és akár 100 km/órát meghaladó széllökések is kialakulhatnak, sőt a legmagasabb, piros riasztás kiadása sem kizárt.
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időjárászivatarelőrejelzés

Az időjárás előrejelzés alapján vasárnap déltől késő estig több hullámban érkezhetnek zivatarok. A gyorsan mozgó viharokat általában 60–80 km/órás széllökések és 1–2 centiméteres jég kísérheti – írja a HungaroMet.

Az időjárás előrejelzés szerint heves zivatarok, nagy méretű jég és akár piros riasztást indokló szupercellák is kialakulhatnak Magyarországon.
Az időjárás előrejelzés szerint heves zivatarok, nagy méretű jég és akár piros riasztást indokló szupercellák is kialakulhatnak Magyarországon Fotó:Illusztráció/Unsplash

Időjárás előrejelzés: heves zivatarok és piros riasztás veszélye

Különösen az ország déli felén alakulhatnak ki heves zivatarok és szupercellák. Ezeket akár 80–100 km/órás, helyenként 100 km/órát meghaladó széllökések, 2–4 centiméternél nagyobb jégdarabok és felhőszakadás kísérheti. Rövid idő alatt helyenként több mint 30 milliméter csapadék is lehullhat.

A meteorológusok hangsúlyozták, hogy az időjárási helyzet függvényében a délutáni órákban akár a legmagasabb, piros riasztási fokozat kiadása sem kizárt.

Éjszakára az ország nagy részén csökken a zivatarhajlam, de a délnyugati térségekben még előfordulhat villámlással kísért csapadék.

Hétfőn még lehetnek zivatarok

Hétfőn a front fokozatosan elhagyja az országot. A déli területekről is levonul a vastagabb felhőzet, és egyre több napsütés várható. Ennek ellenére elsősorban a Dunántúlon, kisebb eséllyel északkeleten még kialakulhatnak zivatarok.

A zivatarokat helyenként 60–75 km/órás széllökések, kisebb jég és intenzív csapadék kísérheti. A délutáni hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

Kedden már sok helyen kisüt a nap

Kedden általában napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar, legnagyobb eséllyel a nyugati országrészben.

A hajnali órákban 6–15 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután pedig 23–28 fok közötti értékek várhatók.

Szerdán visszatérhet a 30 fok

Szerdán tovább folytatódik a felmelegedés. A sok napsütés mellett időnként erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre is számítani lehet, amelyekből helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat.

A hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, míg délután több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot. A hét közepére tehát ismét egyre inkább nyárias arcát mutathatja az időjárás.

 

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