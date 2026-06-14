Vörös riasztás Magyarországon! Brutális erejű vihar közeleg

Az időjárás előrejelzés alapján vasárnap déltől késő estig több hullámban érkezhetnek zivatarok. A gyorsan mozgó viharokat általában 60–80 km/órás széllökések és 1–2 centiméteres jég kísérheti – írja a HungaroMet.

Az időjárás előrejelzés szerint heves zivatarok, nagy méretű jég és akár piros riasztást indokló szupercellák is kialakulhatnak Magyarországon Fotó:Illusztráció/Unsplash

Időjárás előrejelzés: heves zivatarok és piros riasztás veszélye

Különösen az ország déli felén alakulhatnak ki heves zivatarok és szupercellák. Ezeket akár 80–100 km/órás, helyenként 100 km/órát meghaladó széllökések, 2–4 centiméternél nagyobb jégdarabok és felhőszakadás kísérheti. Rövid idő alatt helyenként több mint 30 milliméter csapadék is lehullhat.

A meteorológusok hangsúlyozták, hogy az időjárási helyzet függvényében a délutáni órákban akár a legmagasabb, piros riasztási fokozat kiadása sem kizárt.

Éjszakára az ország nagy részén csökken a zivatarhajlam, de a délnyugati térségekben még előfordulhat villámlással kísért csapadék.

Hétfőn még lehetnek zivatarok

Hétfőn a front fokozatosan elhagyja az országot. A déli területekről is levonul a vastagabb felhőzet, és egyre több napsütés várható. Ennek ellenére elsősorban a Dunántúlon, kisebb eséllyel északkeleten még kialakulhatnak zivatarok.

A zivatarokat helyenként 60–75 km/órás széllökések, kisebb jég és intenzív csapadék kísérheti. A délutáni hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

Kedden már sok helyen kisüt a nap

Kedden általában napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar, legnagyobb eséllyel a nyugati országrészben.

A hajnali órákban 6–15 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután pedig 23–28 fok közötti értékek várhatók.

Szerdán visszatérhet a 30 fok

Szerdán tovább folytatódik a felmelegedés. A sok napsütés mellett időnként erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre is számítani lehet, amelyekből helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat.

A hőmérséklet hajnalban 10 és 18 fok között alakul, míg délután több helyen megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot. A hét közepére tehát ismét egyre inkább nyárias arcát mutathatja az időjárás.