Kiadták a riasztást, jégeső és vihar jön

A HungaroMet Zrt. azt írja, hogy a felhős tájakon csökken a felhőzet, és sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra - legnagyobb számban a keleti, északkeleti harmadban. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet 25 és 30 fok között tetőzik délután.
Az oldalon is látható, hogy az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt.
Mit jelent ez?
Meddig lesz ilyen az időjárás?
Csütörtökön már jobb idő várható, ekkor nappali gomolyfelhő-képződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás.
Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.
Pénteken már nagyrészt derült, napos időre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő képződhet, csapadék nem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 9 és 17, délután 29 és 34 fok között alakul.
Az oldal tájékoztatása szerint elsőfokú figyelmeztetés esetén zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!