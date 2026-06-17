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időjárás

Kiadták a riasztást, jégeső és vihar jön

19 perce
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A végéhez közeledik az elmúlt napok esős időszaka, azonban mielőtt visszatérne az igazi nyár, még országos figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Bár a szerda még szeszélyes lehet az ország egyes pontjain, csütörtöktől újra 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletek várhatóak országszerte.
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időjárászivatarvihar

A HungaroMet Zrt. azt írja, hogy a felhős tájakon csökken a felhőzet, és sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra - legnagyobb számban a keleti, északkeleti harmadban. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet 25 és 30 fok között tetőzik délután.

időjárás, eső, esernyő, vihar, zápor, zivatar, csapadék
Szerdán még változékony lesz az időjárás - Fotó: Pixabay

Az oldalon is látható, hogy az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt.

Mit jelent ez?

Az oldal tájékoztatása szerint elsőfokú figyelmeztetés esetén zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Figyelmeztetés van érvényben az egész országban - Képernyőfotó/HungaroMet

Meddig lesz ilyen az időjárás?

Csütörtökön már jobb idő várható, ekkor nappali gomolyfelhő-képződés, sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. 

Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

Pénteken már nagyrészt derült, napos időre számíthatunk, csak kevés gomolyfelhő képződhet, csapadék nem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 9 és 17, délután 29 és 34 fok között alakul.

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