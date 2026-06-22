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időjárás

Kiadták az országos riasztást: bekeményít az időjárás, erre kell készülni

5 órája
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Az esernyőt ma nem érdemes otthon hagyni! Az időjárás előrejelzések szerint jönnek a zivatarok!
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időjárászivatarszél

Ismét meglepetéseket tartogat az időjárás! A hét elején még a hidegfront esőket hoz, szerdától viszont jön a felmelegedés.

Időjárás: jönnek a zivatarok, kiadták a riasztást
Időjárás előrejelzés: jönnek a zivatarok, kiadták a riasztást
Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash

A következő napok időjárása

Hétfőn a hidegfront után változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11–17 fok, délután 23–29 fok valószínű. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős maradhat. A HungaroMet az egész országra riasztást adott ki a zivatarok miatt.

Kedden többórás napsütésre, kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A reggeli minimumok 10–16, a délutáni maximumok 25–30 fok között várhatók. A légmozgás mérsékelt lesz, időnként élénk északnyugati széllel.

Szerdán túlnyomóan napos, száraz idő valószínű, helyenként gomolyfelhő-képződéssel. A hajnali órákban 11–17, délután 27–32 fok közötti értékek várhatók. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, így ismét erősödik a melegedés - írja a Köpönyeg.

 

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