Készítse a fürdőruhát: olyan időjárás jön, amire régóta várunk

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A következő napokban fokozatos felmelegedés veszi kezdetét országszerte. Az időjárás egyre inkább a nyarat idézi, a hétvégére pedig több helyen már strandidő várható.
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időjárászáporszél

Pénteken nyugat felől egyre több felhő érkezik, ugyanakkor jelentősebb csapadék főként a Dunántúlon fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen élénk marad, a délutáni órákban pedig 20 és 27 fok közötti maximumokra számíthatunk – írja a Köpönyeg.

Az időjárás a hétvégére egyre melegebbre fordul, több helyen már strandidő várható.
Az időjárás a hétvégére egyre melegebbre fordul, több helyen már strandidő várható Fotó:Illusztráció/Unsplash

Az időjárás szombaton már sok napsütést hoz

A reggeli órákban még kialakulhat egy-egy futó zápor, ezt követően azonban sok napsütés várható. Időnként fátyol- és gomolyfelhők jelenhetnek meg az égen, a szél helyenként megélénkülhet. A kellemes nyári időben a csúcshőmérséklet általában 27 fok körül alakul.

Vasárnap akár 30 fok is lehet

Vasárnap több órára kisüt a nap, bár délután erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indulhat. Csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet tovább emelkedik, délutánra már 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.

 

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