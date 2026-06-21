A frontérzékenyeknek nehéz napjuk lehet – fordulat jön az időjárásban

A HungaroMet előrejelzése szerint az időjárás a nap első felében még kedvező képet mutat: a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órás napsütésre lehet számítani. Csapadék ekkor még csak elszórtan fordulhat elő.

Az időjárás a kánikula mellett heves záporokat és jégesőt is hozhat (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A déli óráktól azonban fokozódik a gomolyfelhő-képződés, és egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A zivatarok több hullámban is érkezhetnek, helyenként intenzív kísérőjelenségekkel.

Az időjárás több helyen is heves jelenségeket hozhat

Az erősebb zivatarokat az előrejelzés szerint az alábbi jelenségek kísérhetik:

felhőszakadás,

jégeső,

viharos széllökések,

helyenként erősen viharos szél.

A zivataroktól távolabb a légmozgás jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad.

A délutáni csúcshőmérséklet általában 31 és 37 Celsius-fok között alakul, így a csapadékosabb térségekben is meleg idő várható.

Vasárnap estétől hétfő reggelig a legtöbb helyen csökken a felhőzet, és nagy területen kiderül az ég. Egyes térségekben azonban felhősebb körzetek is maradhatnak. A záporok és zivatarok számossága az esti és éjszakai órákban mérséklődik, de helyenként hajnalig még előfordulhat csapadék. Hajnalra foltokban pára és köd is képződhet.

A hidegfront az egészségre is hatással lehet

A záporokat és zivatarokat hozó hidegfront az arra érzékenyek szervezetét is megterhelheti. A front átvonulásának időszakában gyakrabban jelentkezhet fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, szédülés, fáradékonyság és koncentrációs nehézség. Egyeseknél az ízületi és reumatikus panaszok is felerősödhetnek, míg a változékony időjárás ingerlékenységet, nyugtalanságot vagy alvászavarokat válthat ki. A szakemberek különösen a keringési és légzőszervi betegséggel élők számára javasolják a fokozott óvatosságot, valamint a megfelelő folyadékbevitel biztosítását a front átvonulásának idején.