Tartogat még meglepetéseket az időjárás: erre érdemes felkészülni

Változékony, mérsékelten meleg idővel folytatódik a hét, de pénteken már több helyen kisüt a nap. Csütörtök estétől még maradhatnak felhősebb tájak az ország keleti, északkeleti részén, pénteken viszont a holnapi időjárás már sok napsütést és csak helyenkénti záport hoz.

Váratlan fordulatot hozhat a holnapi időjárás: napsütés, zápor és élénk szél is jöhet (illusztráció)

Fotó: Олег Мороз / Unsplash

Csütörtök esti időjárás

Csütörtök este nyugat felől egyre többfelé kiderül az ég, de az északkeleti és keleti megyékben erősen felhős vagy borult területek is maradhatnak. Ezeken a tájakon kisebb eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat.

Az északnyugati, északi szél nagy területen élénk marad. Éjszaka általában 8 és 15 fok közé hűl a levegő, de a szélcsendes nyugati tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Időjárás pénteken

Pénteken a képződő gomolyfelhők és kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütés várható. A keleti országrészben helyenként zápor kialakulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrenhet.

Az északnyugati szél pénteken is élénk lesz. A csúcshőmérséklet 22–23 fok körül alakul. A következő napokban marad a változékony idő, keddtől azonban szárazabbra fordulhat az időjárás, a hét második felében pedig intenzív hőhullám érkezhet – tájékoztat a Met.hu.

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