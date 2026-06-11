Tartogat még meglepetéseket az időjárás: erre érdemes felkészülni

Változékony, mérsékelten meleg idővel folytatódik a hét, de pénteken már több helyen kisüt a nap. Csütörtök estétől még maradhatnak felhősebb tájak az ország keleti, északkeleti részén, pénteken viszont a holnapi időjárás már sok napsütést és csak helyenkénti záport hoz.
Csütörtök esti időjárás
Csütörtök este nyugat felől egyre többfelé kiderül az ég, de az északkeleti és keleti megyékben erősen felhős vagy borult területek is maradhatnak. Ezeken a tájakon kisebb eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat.
Az északnyugati, északi szél nagy területen élénk marad. Éjszaka általában 8 és 15 fok közé hűl a levegő, de a szélcsendes nyugati tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.
Időjárás pénteken
Pénteken a képződő gomolyfelhők és kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütés várható. A keleti országrészben helyenként zápor kialakulhat, a déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrenhet.
Az északnyugati szél pénteken is élénk lesz. A csúcshőmérséklet 22–23 fok körül alakul. A következő napokban marad a változékony idő, keddtől azonban szárazabbra fordulhat az időjárás, a hét második felében pedig intenzív hőhullám érkezhet – tájékoztat a Met.hu.
Brutális jégeső csapott le, több településen is jelentős károkat okozott a vihar
Komoly pusztítást hagyott maga után a szerda éjszakai vihar több településen is. Több térségben jelentős károkat okozva. A jégeső helyenként olyan intenzív volt, hogy akár dió nagyságú jégdarabok is hullottak, miközben viharos szél és felhőszakadás nehezítette a helyzetet.