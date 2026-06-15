Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump bejelentette: megszületett a megállapodás Iránnal

Sport

Soha nem látott botrány a foci-vb-n: veszélyben egy mérkőzés – elképesztő oka van

időjárás

Időjárás: brutális melegedés veszi kezdetét – mutatjuk, mikor tetőzik a hőség

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Esősen indul a hét, 26 fok lesz a maximum. Az időjárás a hét folyamán egyre melegebb lesz, pár nap múlva igazi kánikula várható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráshőmérsékletesőcsapadéknapsütés

Hétfőn eleinte az ország délnyugati felén borongós időjárás lesz szórványos záporesőkkel, majd észak felől délután csökken a felhőzet. Az ország más tájain egész nap napos, gomolyfelhős idő várható, és csak elvétve fordul elő zápor – írja a Köpönyeg.hu. 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton lesz a hűvösebb.

Végre előkerülhetnek a napszemüvegek, napos fordulat jön az időjárásban
Napos fordulat jön az időjárásban
Fotó: Anders Jildén  / Unsplash

Kedden hajnalban délen ködfoltok képződhetnek, melyek hamar feloszlanak. Sok napsütés valószínű, melyet egyre vastagabb fátyolfelhőzet szűr. Estétől ÉNy felől előfordulhat zápor.

27 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szerdán napos, gomolyfelhős időre számíthatunk elszórtan záporokkal. A nyugatias szél megélénkül. Tovább melegszik az idő, 30 fok körüli kánikula valószínű.

Csütörtökön csak kevés gomolyfelhő zavarja a júniusi napsütést. Nem lesz csapadék. Igazi strandidő várható 29 és 34 fok közötti maximumokkal.

Pénteken ragyogó napsütés és országos hőség ígérkezik. A déli szél csak néha élénkül meg. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 30-35 fokot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!