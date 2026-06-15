Időjárás: brutális melegedés veszi kezdetét – mutatjuk, mikor tetőzik a hőség

Hétfőn eleinte az ország délnyugati felén borongós időjárás lesz szórványos záporesőkkel, majd észak felől délután csökken a felhőzet. Az ország más tájain egész nap napos, gomolyfelhős idő várható, és csak elvétve fordul elő zápor – írja a Köpönyeg.hu. 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton lesz a hűvösebb.

Napos fordulat jön az időjárásban

Fotó: Anders Jildén / Unsplash

Kedden hajnalban délen ködfoltok képződhetnek, melyek hamar feloszlanak. Sok napsütés valószínű, melyet egyre vastagabb fátyolfelhőzet szűr. Estétől ÉNy felől előfordulhat zápor.

27 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Szerdán napos, gomolyfelhős időre számíthatunk elszórtan záporokkal. A nyugatias szél megélénkül. Tovább melegszik az idő, 30 fok körüli kánikula valószínű.

Csütörtökön csak kevés gomolyfelhő zavarja a júniusi napsütést. Nem lesz csapadék. Igazi strandidő várható 29 és 34 fok közötti maximumokkal.

Pénteken ragyogó napsütés és országos hőség ígérkezik. A déli szél csak néha élénkül meg. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 30-35 fokot.