Fordulat az időjárásban: erre jobb, ha felkészül!

A rendkívüli hőség után csütörtökön változás érkezik az időjárásban: egy gyenge hidegfront közelíti meg Magyarországot, amely több felhőt, záporokat és zivatarokat is hozhat. Bár a lehűlés nem lesz drasztikus, a hőmérséklet néhány fokkal visszaesik, és a szél is többfelé megélénkül – tájékoztat a Köpönyeg.

Időjárás csütörtökön: hidegfront hoz záporokat és enyhülést (A kép illusztráció.)

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A reggeli órákban 16 és 20 Celsius-fok közötti minimumokra számíthatunk, míg napközben 27–32 fokig melegszik fel a levegő. A csapadék mennyisége általában 1–8 milliméter között alakulhat. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül, ami tovább fokozhatja a frontérzetet.

Pénteken is marad a változékony időjárás

Pénteken továbbra is változóan felhős időre készülhetünk. Több helyen záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A minimum-hőmérséklet 15–18 fok között alakul, míg délután 25–30 fok várható.

Az északnyugati szél élénk, időnként erős lehet, a csapadék mennyisége pedig helyenként elérheti a 10 millimétert.

Hétvégére visszatér a száraz, meleg idő

Szombaton fokozatos javulás kezdődik az időjárásban. Egyre hosszabb napos időszakokra számíthatunk, bár elszórtan még előfordulhat futó zápor. Reggel 13–17 fok, délután pedig 26–31 fok várható.

Vasárnap már többnyire napos, száraz idő valószínű országszerte. A hajnali minimumok 14–18 fok között alakulnak, délután pedig ismét 28–33 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad.

Történelmi hőhullám sújtja Európát, halálos áldozatai is vannak a hőségnek

Súlyos kánikula sújtja Európa több országát, miközben a hőhullám napról napra erősödik. A meleg Franciaországban iskolabezárásokat, haláleseteket és közlekedési fennakadásokat okozott, Spanyolországban pedig akár 44 fokot is mérhetnek. Olaszországban több nagyvárosra vörös riasztást adtak ki, Angliában pedig viharok és tüzek után érkezhet rekordközeli hőség. Belgiumban vonatokat törölnek, Görögországban bozóttűz miatt autópályát zártak le.