Hőségriadó van érvényben! Forróság söpör végig az országon

A meteorológiai előrejelzés szerint szombaton az időjárás országszerte több órás napsütést hoz a fátyol- és gomolyfelhők mellett. A nap folyamán helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, elsősorban az északkeleti és a középső országrészben, de a nyugati határvidéket is elérhetik csapadékgócok – írja a HungaroMet.

hőség, időjárás

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Milyen lesz az időjárás várható hétvégén?

A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius-fok között alakul. Az esti órákra általában 20 és 28 fok közé hűl le a levegő.

Szombat estétől vasárnap reggelig nagyrészt derült idő várható, bár a keleti és északkeleti tájak fölé időszakosan több felhő érkezhet. Jelentősebb csapadékra nem kell számítani.

Az éjszakai minimum-hőmérséklet jellemzően 13 és 19 fok között alakul, de a vízpartok közelében és a magasabban fekvő területeken ennél enyhébb lehet az idő.

A Köpönyeg információi szerint markáns fronthatás nem várható, a meleg időjárás többeknél kellemetlen tüneteket okozhat. Előfordulhat fáradékonyság, fejfájás, csökkent koncentráció, tompaság és ingerlékenység, különösen a hőségre érzékenyek körében. A szakemberek a rendszeres folyadékfogyasztást, valamint a tartós, tűző napon való tartózkodás kerülését javasolják.