Időjárás: brutális hőség jön, mindenki az árnyékba menekül majd a forróság elől

Kedden a déli tájakon hajnalban átmenetileg ködfoltok képződhetnek, amelyek a reggeli órákban gyorsan megszűnnek. Napközben többórás napsütéses időjárásra számíthatunk, az eget fokozatosan megvastagodó fátyolfelhők szűrhetik. Estefelé északnyugat felől helyenként zápor is kialakulhat – írja a Köpönyeg.hu. A délutáni órákra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Egyre melegebb időjárás jön, kánikula várható

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Szerdán a napsütést gomolyfelhők tarkítják, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A nyugatias szél többfelé megélénkül.

Tovább fokozódik a meleg, délután már 30 fok körüli csúcshőmérséklet várható.

Csütörtökön ragyogó nyári idő ígérkezik. Csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, így ideális strandolós időre készülhetünk.

Pénteken országszerte sok napsütés és egyre erősödő hőség várható. A délies szél csak időnként élénkül meg, miközben a hőmérséklet többfelé eléri, helyenként meg is haladja a 35 fokot.

Szombaton folytatódik a száraz, túlnyomóan derült idő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni csúcshőmérséklet pedig 31 és 36 fok között alakul, több helyen már forróságra kell számítani.