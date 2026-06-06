Berobban a hőség, majd jön a fordulat: mutatjuk, mikor romlik el az idő

Szombaton a hajnali, reggeli záporok után nyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több napsütésre számíthatunk. Az északnyugati szél élénk lesz – írja a Köpönyeg.hu. 25-26 fok körül alakul az időjárás.

Változékony lesz az időjárás

Fotó: Pixabay

Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő idő lesz, csak kevés felhő jelenik meg az égen. Még élénk lehet a légmozgás.

25 és 30 fok közé melegszik a levegő.

Hétfőn csak fátyolfelhők szűrik a napsütést, ebből azonban sehol sem alakul ki csapadék. 26 és 32 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, igazi strandidő lehet.

Kedden eleinte sok napsütésre van kilátás, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől záporok, zivatarok is kialakulnak. 30 fok körüli kánikula valószínű.

Szerdán a hajnali hidegfront nyomán záporok várhatók és viharossá fokozódik az ÉNy-i szél, majd napközben csökken a felhőzet és gyengül a légmozgás. 26 fok köré eshet vissza a hőmérséklet.