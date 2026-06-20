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időjárás

Ezt sokan meg fogják érezni – perzselő hőség és jégeső is várható

18 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A hétvége második napján tovább erősödik a hőség Magyarországon. Az időjárás ugyanakkor több térségben is változékony maradhat, záporokkal, zivatarokkal és helyenként heves viharjelenségekkel.
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időjárászivatarjégesőzáporhőhullámHőségriasztás

Az időjárás az éjszakai órákban nyugodtabbra fordul: fokozatosan csökken a felhőzet, hajnalra az ország nagy részén kiderül az ég. Az Északi-középhegység térségében helyenként pára és köd képződhet, miközben a Dunától keletre még az éjszaka második felében is előfordulhatnak elszórt csapadékgócok – számolt be róla a HungaroMet.

Az időjárás vasárnap hőséget és zivatarokat is tartogat
Az időjárás vasárnap hőséget és zivatarokat is tartogat
Fotó: Freepik

Vasárnap napközben többfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és az ország számos pontján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csapadék több hullámban is érkezhet.

Milyen veszélyes jelenségeket hozhat az időjárás?

A zivatarokat helyenként:

  • jégeső,
  • intenzív csapadékhullás,
  • felhőszakadás,
  • erős vagy viharos széllökések,
  • egyes térségekben akár erősen viharos szél is kísérheti.

A légmozgás alapvetően gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a zivatarok környezetében jelentősen megerősödhet.

Tovább emelkedik a hőmérséklet

Az éjszakai minimumok általában 16 és 21 Celsius-fok között alakulnak. A nagyobb városokban, vízpartok közelében és a magasabban fekvő területeken ennél néhány fokkal enyhébb lehet az éjszaka, míg az északi völgyekben hűvösebb értékek is előfordulhatnak.

Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 31 és 37 fok között várható, így tovább fokozódik a kánikula.

Az előrejelzés szerint vasárnap és a jövő hét első napjaiban is többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok. Keddtől ugyanakkor szárazabb levegő érkezik a térség fölé, így a hét közepétől többnyire zavartalanul napos, az átlagosnál melegebb idő várható.

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